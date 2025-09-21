QuotazioniSezioni
Valute / AIMDW
AIMDW: Ainos Inc - warrants

0.1630 USD 0.0100 (6.54%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIMDW ha avuto una variazione del 6.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1531 e ad un massimo di 0.2025.

Segui le dinamiche di Ainos Inc - warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.1531 0.2025
Intervallo Annuale
0.0250 0.8000
Chiusura Precedente
0.1530
Apertura
0.1532
Bid
0.1630
Ask
0.1660
Minimo
0.1531
Massimo
0.2025
Volume
17
Variazione giornaliera
6.54%
Variazione Mensile
-18.50%
Variazione Semestrale
37.79%
Variazione Annuale
218.98%
21 settembre, domenica