ADVWW: Advantage Solutions Inc - Warrant

0.0096 USD 0.0001 (1.03%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ADVWW fiyatı bugün -1.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0096 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0097 aralığında işlem gördü.

Advantage Solutions Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0096 0.0097
Yıllık aralık
0.0010 0.0647
Önceki kapanış
0.0097
Açılış
0.0097
Satış
0.0096
Alış
0.0126
Düşük
0.0096
Yüksek
0.0097
Hacim
4
Günlük değişim
-1.03%
Aylık değişim
-8.57%
6 aylık değişim
-19.33%
Yıllık değişim
-67.68%
21 Eylül, Pazar