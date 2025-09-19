KurseKategorien
Währungen / ADVWW
Zurück zum Aktien

ADVWW: Advantage Solutions Inc - Warrant

0.0096 USD 0.0001 (1.03%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ADVWW hat sich für heute um -1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0096 bis zu einem Hoch von 0.0096 gehandelt.

Verfolgen Sie die Advantage Solutions Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.0096 0.0096
Jahresspanne
0.0010 0.0647
Vorheriger Schlusskurs
0.0097
Eröffnung
0.0096
Bid
0.0096
Ask
0.0126
Tief
0.0096
Hoch
0.0096
Volumen
2
Tagesänderung
-1.03%
Monatsänderung
-8.57%
6-Monatsänderung
-19.33%
Jahresänderung
-67.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K