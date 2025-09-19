Währungen / ADVWW
ADVWW: Advantage Solutions Inc - Warrant
0.0096 USD 0.0001 (1.03%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADVWW hat sich für heute um -1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0096 bis zu einem Hoch von 0.0096 gehandelt.
Verfolgen Sie die Advantage Solutions Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0096 0.0096
Jahresspanne
0.0010 0.0647
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0097
- Eröffnung
- 0.0096
- Bid
- 0.0096
- Ask
- 0.0126
- Tief
- 0.0096
- Hoch
- 0.0096
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -1.03%
- Monatsänderung
- -8.57%
- 6-Monatsänderung
- -19.33%
- Jahresänderung
- -67.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K