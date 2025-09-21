QuotazioniSezioni
Valute / ADVWW
Tornare a Azioni

ADVWW: Advantage Solutions Inc - Warrant

0.0096 USD 0.0001 (1.03%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADVWW ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0096 e ad un massimo di 0.0097.

Segui le dinamiche di Advantage Solutions Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0096 0.0097
Intervallo Annuale
0.0010 0.0647
Chiusura Precedente
0.0097
Apertura
0.0097
Bid
0.0096
Ask
0.0126
Minimo
0.0096
Massimo
0.0097
Volume
4
Variazione giornaliera
-1.03%
Variazione Mensile
-8.57%
Variazione Semestrale
-19.33%
Variazione Annuale
-67.68%
21 settembre, domenica