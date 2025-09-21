Valute / ADVWW
ADVWW: Advantage Solutions Inc - Warrant
0.0096 USD 0.0001 (1.03%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADVWW ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0096 e ad un massimo di 0.0097.
Segui le dinamiche di Advantage Solutions Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0096 0.0097
Intervallo Annuale
0.0010 0.0647
- Chiusura Precedente
- 0.0097
- Apertura
- 0.0097
- Bid
- 0.0096
- Ask
- 0.0126
- Minimo
- 0.0096
- Massimo
- 0.0097
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -1.03%
- Variazione Mensile
- -8.57%
- Variazione Semestrale
- -19.33%
- Variazione Annuale
- -67.68%
21 settembre, domenica