ADVWW: Advantage Solutions Inc - Warrant

0.0099 USD 0.0003 (3.13%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ADVWW за сегодня изменился на 3.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0097, а максимальная — 0.0099.

Следите за динамикой Advantage Solutions Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.0097 0.0099
Годовой диапазон
0.0010 0.0647
Предыдущее закрытие
0.0096
Open
0.0097
Bid
0.0099
Ask
0.0129
Low
0.0097
High
0.0099
Объем
2
Дневное изменение
3.13%
Месячное изменение
-5.71%
6-месячное изменение
-16.81%
Годовое изменение
-66.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.