ADVWW: Advantage Solutions Inc - Warrant

0.0097 USD 0.0002 (2.02%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ADVWWの今日の為替レートは、-2.02%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0086の安値と0.0105の高値で取引されました。

Advantage Solutions Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.0086 0.0105
1年のレンジ
0.0010 0.0647
以前の終値
0.0099
始値
0.0105
買値
0.0097
買値
0.0127
安値
0.0086
高値
0.0105
出来高
13
1日の変化
-2.02%
1ヶ月の変化
-7.62%
6ヶ月の変化
-18.49%
1年の変化
-67.34%
