ADVWW: Advantage Solutions Inc - Warrant

0.0096 USD 0.0001 (1.03%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ADVWW a changé de -1.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0096 et à un maximum de 0.0097.

Suivez la dynamique Advantage Solutions Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0096 0.0097
Range Annuel
0.0010 0.0647
Clôture Précédente
0.0097
Ouverture
0.0097
Bid
0.0096
Ask
0.0126
Plus Bas
0.0096
Plus Haut
0.0097
Volume
4
Changement quotidien
-1.03%
Changement Mensuel
-8.57%
Changement à 6 Mois
-19.33%
Changement Annuel
-67.68%
20 septembre, samedi