AACB hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Artius II Acquisition Inc. hisse senedi 10.32 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.32 - 10.33 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.32 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. AACB canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Artius II Acquisition Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Artius II Acquisition Inc. hisse senedi şu anda 10.32 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.99% ve USD değerlerini izler. AACB hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

AACB hisse senedi nasıl alınır? Artius II Acquisition Inc. hisselerini şu anki 10.32 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.32 ve Ask 10.62 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı -0.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte AACB fiyat hareketlerini takip edin.

AACB hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Artius II Acquisition Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.85 - 10.33 ve mevcut fiyatı 10.32 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.32 veya Ask 10.62 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.29% ve 6 aylık değişim oranı 1.98% değerlerini karşılaştırır. AACB fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Artius II Acquisition Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Artius II Acquisition Inc. hisse senedi yıllık olarak 10.33 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.85 - 10.33). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.32 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Artius II Acquisition Inc. performansını takip edin.

Artius II Acquisition Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Artius II Acquisition Inc. (AACB) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.85 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.32 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.85 - 10.33 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki AACB fiyat hareketlerini izleyin.