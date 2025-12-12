- Aperçu
AACB: Artius II Acquisition Inc.
Le taux de change de AACB a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.30 et à un maximum de 10.30.
Suivez la dynamique Artius II Acquisition Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AACB aujourd'hui ?
L'action Artius II Acquisition Inc. est cotée à 10.30 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.30 - 10.30, a clôturé hier à 10.32 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de AACB présente ces mises à jour.
L'action Artius II Acquisition Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Artius II Acquisition Inc. est actuellement valorisé à 10.30. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.79% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AACB.
Comment acheter des actions AACB ?
Vous pouvez acheter des actions Artius II Acquisition Inc. au cours actuel de 10.30. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.30 ou de 10.60, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AACB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AACB ?
Investir dans Artius II Acquisition Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.85 - 10.33 et le prix actuel 10.30. Beaucoup comparent 0.10% et 1.78% avant de passer des ordres à 10.30 ou 10.60. Consultez le graphique du cours de AACB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Artius II Acquisition Inc. ?
Le cours le plus élevé de Artius II Acquisition Inc. l'année dernière était 10.33. Au cours de 9.85 - 10.33, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.32 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Artius II Acquisition Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Artius II Acquisition Inc. ?
Le cours le plus bas de Artius II Acquisition Inc. (AACB) sur l'année a été 9.85. Sa comparaison avec 10.30 et 9.85 - 10.33 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AACB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AACB a-t-elle été divisée ?
Artius II Acquisition Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.32 et 2.79% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.32
- Ouverture
- 10.30
- Bid
- 10.30
- Ask
- 10.60
- Plus Bas
- 10.30
- Plus Haut
- 10.30
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -0.19%
- Changement Mensuel
- 0.10%
- Changement à 6 Mois
- 1.78%
- Changement Annuel
- 2.79%
