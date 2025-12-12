- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AACB: Artius II Acquisition Inc.
Der Wechselkurs von AACB hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.32 bis zu einem Hoch von 10.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Artius II Acquisition Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AACB heute?
Die Aktie von Artius II Acquisition Inc. (AACB) notiert heute bei 10.32. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.32 - 10.33 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.32 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von AACB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AACB Dividenden?
Artius II Acquisition Inc. wird derzeit mit 10.32 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AACB zu verfolgen.
Wie kaufe ich AACB-Aktien?
Sie können Aktien von Artius II Acquisition Inc. (AACB) zum aktuellen Kurs von 10.32 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.32 oder 10.62 platziert, während 2 und -0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AACB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AACB-Aktien?
Bei einer Investition in Artius II Acquisition Inc. müssen die jährliche Spanne 9.85 - 10.33 und der aktuelle Kurs 10.32 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.29% und 1.98%, bevor sie Orders zu 10.32 oder 10.62 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AACB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Artius II Acquisition Inc.?
Der höchste Kurs von Artius II Acquisition Inc. (AACB) im vergangenen Jahr lag bei 10.33. Innerhalb von 9.85 - 10.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.32 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Artius II Acquisition Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Artius II Acquisition Inc.?
Der niedrigste Kurs von Artius II Acquisition Inc. (AACB) im Laufe des Jahres betrug 9.85. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.32 und der Spanne 9.85 - 10.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AACB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AACB statt?
Artius II Acquisition Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.32 und 2.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.32
- Eröffnung
- 10.33
- Bid
- 10.32
- Ask
- 10.62
- Tief
- 10.32
- Hoch
- 10.33
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.29%
- 6-Monatsänderung
- 1.98%
- Jahresänderung
- 2.99%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh