通貨 / AACB
AACB: アルティウスIIアクイジション

10.30 USD 0.02 (0.19%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

AACBの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり10.30の安値と10.30の高値で取引されました。

アルティウスIIアクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

AACB株の現在の価格は？

アルティウスIIアクイジションの株価は本日10.30です。10.30 - 10.30内で取引され、前日の終値は10.32、取引量は1に達しました。AACBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

アルティウスIIアクイジションの株は配当を出しますか？

アルティウスIIアクイジションの現在の価格は10.30です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.79%やUSDにも注目します。AACBの動きはライブチャートで確認できます。

AACB株を買う方法は？

アルティウスIIアクイジションの株は現在10.30で購入可能です。注文は通常10.30または10.60付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。AACBの最新情報はライブチャートで確認できます。

AACB株に投資する方法は？

アルティウスIIアクイジションへの投資では、年間の値幅9.85 - 10.33と現在の10.30を考慮します。注文は多くの場合10.30や10.60で行われる前に、0.10%や1.78%と比較されます。AACBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

アルティウスIIアクイジションの株の最高値は？

アルティウスIIアクイジションの過去1年の最高値は10.33でした。9.85 - 10.33内で株価は大きく変動し、10.32と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。アルティウスIIアクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

アルティウスIIアクイジションの株の最低値は？

アルティウスIIアクイジション(AACB)の年間最安値は9.85でした。現在の10.30や9.85 - 10.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AACBの動きはライブチャートで確認できます。

AACBの株式分割はいつ行われましたか？

アルティウスIIアクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.32、2.79%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.30 10.30
1年のレンジ
9.85 10.33
以前の終値
10.32
始値
10.30
買値
10.30
買値
10.60
安値
10.30
高値
10.30
出来高
1
1日の変化
-0.19%
1ヶ月の変化
0.10%
6ヶ月の変化
1.78%
1年の変化
2.79%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待