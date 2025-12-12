КотировкиРазделы
AACB: Artius II Acquisition Inc.

10.32 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AACB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.32, а максимальная — 10.33.

Следите за динамикой Artius II Acquisition Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AACB сегодня?

Artius II Acquisition Inc. (AACB) сегодня оценивается на уровне 10.32. Инструмент торгуется в пределах 10.32 - 10.33, вчерашнее закрытие составило 10.32, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AACB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Artius II Acquisition Inc.?

Artius II Acquisition Inc. в настоящее время оценивается в 10.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.99% и USD. Отслеживайте движения AACB на графике в реальном времени.

Как купить акции AACB?

Вы можете купить акции Artius II Acquisition Inc. (AACB) по текущей цене 10.32. Ордера обычно размещаются около 10.32 или 10.62, тогда как 2 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AACB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AACB?

Инвестирование в Artius II Acquisition Inc. предполагает учет годового диапазона 9.85 - 10.33 и текущей цены 10.32. Многие сравнивают 0.29% и 1.98% перед размещением ордеров на 10.32 или 10.62. Изучайте ежедневные изменения цены AACB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Artius II Acquisition Inc.?

Самая высокая цена Artius II Acquisition Inc. (AACB) за последний год составила 10.33. Акции заметно колебались в пределах 9.85 - 10.33, сравнение с 10.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Artius II Acquisition Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Artius II Acquisition Inc.?

Самая низкая цена Artius II Acquisition Inc. (AACB) за год составила 9.85. Сравнение с текущими 10.32 и 9.85 - 10.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AACB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AACB?

В прошлом Artius II Acquisition Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.32 и 2.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.32 10.33
Годовой диапазон
9.85 10.33
Предыдущее закрытие
10.32
Open
10.33
Bid
10.32
Ask
10.62
Low
10.32
High
10.33
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.29%
6-месячное изменение
1.98%
Годовое изменение
2.99%
