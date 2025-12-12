- Обзор рынка
AACB: Artius II Acquisition Inc.
Курс AACB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.32, а максимальная — 10.33.
Следите за динамикой Artius II Acquisition Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AACB сегодня?
Artius II Acquisition Inc. (AACB) сегодня оценивается на уровне 10.32. Инструмент торгуется в пределах 10.32 - 10.33, вчерашнее закрытие составило 10.32, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AACB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Artius II Acquisition Inc.?
Artius II Acquisition Inc. в настоящее время оценивается в 10.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.99% и USD. Отслеживайте движения AACB на графике в реальном времени.
Как купить акции AACB?
Вы можете купить акции Artius II Acquisition Inc. (AACB) по текущей цене 10.32. Ордера обычно размещаются около 10.32 или 10.62, тогда как 2 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AACB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AACB?
Инвестирование в Artius II Acquisition Inc. предполагает учет годового диапазона 9.85 - 10.33 и текущей цены 10.32. Многие сравнивают 0.29% и 1.98% перед размещением ордеров на 10.32 или 10.62. Изучайте ежедневные изменения цены AACB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Artius II Acquisition Inc.?
Самая высокая цена Artius II Acquisition Inc. (AACB) за последний год составила 10.33. Акции заметно колебались в пределах 9.85 - 10.33, сравнение с 10.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Artius II Acquisition Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Artius II Acquisition Inc.?
Самая низкая цена Artius II Acquisition Inc. (AACB) за год составила 9.85. Сравнение с текущими 10.32 и 9.85 - 10.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AACB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AACB?
В прошлом Artius II Acquisition Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.32 и 2.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.32
- Open
- 10.33
- Bid
- 10.32
- Ask
- 10.62
- Low
- 10.32
- High
- 10.33
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.29%
- 6-месячное изменение
- 1.98%
- Годовое изменение
- 2.99%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.