MultiTrendLines - мультивалютный индикатор для автоматизации графического анализа трендовых линий. Позволяет быстро выполнять трудоемкий анализ трендовой ситуации на рынке. Использует точные математические алгоритмы выделения ключевых точек рынка для извлечения трендовой струкртуры инструмента. За счет применения корреляционных сигналов можно улучшить симметричную оценку поведения инструмента. Включает в себя возможность точно задавать необходимый уровень глубины и угла трендовой линии.

Основной сигнал рассчитывается как число пересечений трендовых линий верх/вниз.

Абсолютное значение сигнала определяет потенциальную силу торгового сигнала на покупку/продажу.

Настраиваемые параметры:

  1. CustomPairs - строка символов через запятую;
  2. CustomPeriods - строка периодов через запятую;
  3. SignalsCurrenciesWindow - включить сигнал валютной силы;
  4. SignalsCorrelationsWindow - включить корреляционные сигналы;
  5. MethodTrendlinesCalculate - метод расчета ключевых точек трендовых линиий (0-на основе глубины трендовой линии;1-на основе ширины ценового экстремума)
  6. MethodSignalsCalculate - метод расчета торгового сигнала (0-1)
  7. ScaleWindows - масштаб сетки;
  8. DepthTrendline - глубина трендовой линии;
  9. AngleTrendline - коэффициент угла трендовой линии.


