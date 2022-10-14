MultiTrendLines

Crosskalp1 Mikhail Bilan Göstergeler

Добрый День уважаемые трейдеры! Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX, для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать. Применяю этот индикатор для скальпинга. Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов. Красный кружок сигнал на продажу- Sell) Зелёный кружок сигнал на покупку Buy) Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете. Важно выставлять стопы! !В