MultiTrendLines

MultiTrendLines - мультивалютный индикатор для автоматизации графического анализа трендовых линий. Позволяет быстро выполнять трудоемкий анализ трендовой ситуации на рынке. Использует точные математические алгоритмы выделения ключевых точек рынка для извлечения трендовой струкртуры инструмента. За счет применения корреляционных сигналов можно улучшить симметричную оценку поведения инструмента. Включает в себя возможность точно задавать необходимый уровень глубины и угла трендовой линии.

Основной сигнал рассчитывается как число пересечений трендовых линий верх/вниз.

Абсолютное значение сигнала определяет потенциальную силу торгового сигнала на покупку/продажу.

Настраиваемые параметры:

  1. CustomPairs - строка символов через запятую;
  2. CustomPeriods - строка периодов через запятую;
  3. SignalsCurrenciesWindow - включить сигнал валютной силы;
  4. SignalsCorrelationsWindow - включить корреляционные сигналы;
  5. MethodTrendlinesCalculate - метод расчета ключевых точек трендовых линиий (0-на основе глубины трендовой линии;1-на основе ширины ценового экстремума)
  6. MethodSignalsCalculate - метод расчета торгового сигнала (0-1)
  7. ScaleWindows - масштаб сетки;
  8. DepthTrendline - глубина трендовой линии;
  9. AngleTrendline - коэффициент угла трендовой линии.


    Produits recommandés
    Forex Beast Indicator
    Elias Mtwenge
    Indicateurs
    EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
    Owl smart levels
    Sergey Ermolov
    4.24 (37)
    Indicateurs
    Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
    Auto Fibo Pro m
    DMITRII GRIDASOV
    Indicateurs
    "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
    Signal From Level
    Yaroslav Varankin
    Indicateurs
    Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
    Super Reversal Pattern
    Parfait Mujinga Ndalika
    Indicateurs
    Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
    Happy Scalping Indicator
    Leandro Bernardez Camero
    Indicateurs
    Ce indicateur a été conçu pour un scalping agressif et des entrées rapides dans les options binaires , générant des signaux sur chaque bougie afin que vous puissiez savoir exactement ce qui se passe à tout moment. Rejoignez le canal Happy Scalping : MQL5 Ne repince pas : le signal de la bougie actuelle est généré en temps réel , ce qui signifie qu'il peut changer pendant que la bougie est encore en formation, selon que le prix monte ou descend par rapport à la clôture de la bougie précédente.
    Trend Flasher
    Amarnath K M
    Indicateurs
    Trend Flasher Trend is your friend is the age old saying quote in trading arena, there are though many ways to gauge the trend and its direction, more scientific measure and logically meaningful will be an ATR break outs to identify and spot the trend and its acceleration, so we created this easy to use trend identification panel and optimized super trend based multi time frame panel entry system to aid and help the traders to make their trading decision. Unique Features of Trend Flasher 1. H
    Night ghost
    Dmitriy Kashevich
    Indicateurs
    Night Ghost - Indicateur de flèche pour les options binaires. Ceci est un assistant fiable pour vous à l'avenir! - Pas de redessin sur le graphique -Fonctionne très bien sur toutes les paires de devises ! -Précision de l'indicateur jusqu'à 90% (surtout la nuit) -Pas besoin de configurer pendant une longue période (configurer parfaitement pour les options binaires) - Pas de signaux en retard - L'apparition d'un signal sur la bougie en cours -Parfait pour la période M1 (Pas Plus !) - Cou
    Alpha Trend Mt4 Signs
    Guang Jun Huang
    Indicateurs
    Alpha Trend sign est notre outil de Trading très populaire depuis longtemps, il valide notre système de Trading et invite clairement les signaux de Trading sans dérive. Fonctions principales: • En fonction de la zone active du marché, selon les indicateurs, il est intuitif de déterminer si le cours actuel appartient à la tendance ou à la tendance. Et coupez le marché selon les flèches d'indication de l'indicateur, les flèches vertes suggèrent d'acheter et les flèches rouges suggèrent de vend
    Morning Star pattern ms
    DMITRII GRIDASOV
    Indicateurs
    Indicateur Crypto_Forex « Morning Star » pour MT4. - L'indicateur « Morning Star » est un indicateur très performant pour le trading Price Action : sans refonte, sans délai. - L'indicateur détecte les figures haussières Morning Star sur le graphique : signal de flèche bleue (voir images). - Alertes PC, mobile et e-mail. - Son homologue baissier « Evening Star » est également disponible (suivez le lien ci-dessous). - L'indicateur « Morning Star » est idéal pour combiner les niveaux de support e
    Adjustable Fractals mr
    DMITRII GRIDASOV
    Indicateurs
    "Adjustable Fractals" - est une version avancée de l'indicateur fractal, un outil de trading très utile ! - Comme nous le savons, l'indicateur fractal standard mt4 n'a aucun paramètre - c'est très gênant pour les traders. - Les fractales ajustables ont résolu ce problème - il dispose de tous les paramètres nécessaires : - Période réglable de l'indicateur (valeurs recommandées - supérieures à 7). - Distance réglable par rapport aux hauts/bas du prix. - Conception réglable des flèches fractales.
    King Binary Magnet Indicator
    Md Meraz Mahmud
    Indicateurs
    This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
    Dynamic Scalping Oscillator mq
    DMITRII GRIDASOV
    Indicateurs
    « Dynamic Scalping Oscillator » est un indicateur Crypto Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace pour MT4 ! - Nouvelle génération d'oscillateurs : voir les images pour comprendre leur utilisation. - L'oscillateur de scalping dynamique dispose de zones de survente/surachat adaptatives. - L'oscillateur est un outil auxiliaire permettant de trouver des points d'entrée précis dans les zones dynamiques de survente/surachat. - Valeurs de survente : inférieures à la ligne verte ; vale
    Mk R
    Can Pei Pu
    Experts
    MK_R It is based on contrary patterns for EURUSD.  Basically, it will entry using the condition of 1 buy wave and 6 sell wave of Granville's law. The EA does not use indicators, grid, martingale, arbitrage.  The EA has been proven to be profitable in the six months of 2020 and is particularly suitable for the current EURUSD market since mid-December 2020. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Timeframe is M5. EA needs M1 chart,M5 chart,M15 Chart,H1 chart,H4 chart. Maxium Spread
    Force Index with Dynamic OSB zones mq
    DMITRII GRIDASOV
    Indicateurs
    Indicateur Crypto_Forex "Force Index avec zones dynamiques de survente/surachat" pour MT4, sans repeinture. - L'indice de force est l'un des meilleurs indicateurs qui combine les données de prix et de volume en une seule valeur. - Il est idéal pour effectuer des transactions de vente à partir de la zone de surachat dynamique et des transactions d'achat à partir de la zone de survente dynamique. - Cet indicateur est excellent pour le trading Momentum dans la direction de la tendance. - Zone de
    Trend PA
    Mikhail Nazarenko
    5 (3)
    Indicateurs
    The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
    Mac Binary Options Signals
    Satya Prakash Mishra
    Indicateurs
    Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
    SMC Venom Model BPR
    Ivan Butko
    Indicateurs
    L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
    The Serpent Rider Binary Options
    Ellan Dirgantara Tholkhah
    Indicateurs
    Embark on the pinnacle of Binary Options evolution. Our indicator isn't just adaptive—it's relentless. Picture a ninja riding a serpent, shadowing its every move; that's how this tool trails the market trend, unwavering till the end. Built upon the foundational prowess of the Ichimoku indicator and honed with an array of fine-tuned oscillators, it epitomizes accuracy and precision. Dive deep without getting lost in the Ichimoku's intricacies—our indicator simplifies the process for you. Perhaps
    Your good friend
    Sergei Semenov
    Indicateurs
    Your Good Friends — this is not just an indicator, but your reliable trading assistant, designed for traders who value simplicity, clarity, and stability. It combines the best classic methods of technical analysis — support and resistance levels, reversal signals, visual cues — and presents them in the clearest, most user-friendly format possible. Suitable for both beginners and experienced traders — especially those who want to eliminate chaos, reduce stress, and trade based on clear signals.
    VR Cub
    Vladimir Pastushak
    Indicateurs
    VR Cub est un indicateur permettant d'obtenir des points d'entrée de haute qualité. L'indicateur a été développé pour faciliter les calculs mathématiques et simplifier la recherche de points d'entrée dans un poste. La stratégie de trading pour laquelle l'indicateur a été rédigé prouve son efficacité depuis de nombreuses années. La simplicité de la stratégie de trading est son grand avantage, qui permet même aux traders débutants de négocier avec succès avec elle. VR Cub calcule les points d'ouve
    UniversalIndicator
    Andrey Spiridonov
    Indicateurs
    UniversalIndicator is a universal indicator. A great helper for beginners and professional traders. The indicator algorithm uses probabilistic and statistical methods for analyzing the price of a trading instrument. The indicator is set in the usual way. Advantages of the indicator works on any time period works with any trading tool has a high probability of a positive forecast does not redraw Indicator Parameters LengthForecast = 30 - the number of predicted bars
    Gold Titan King Scalper
    Dodong Christian Arnon
    Indicateurs
    Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
    Trend Ray
    Andriy Sydoruk
    Indicateurs
    The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
    ZhiBiCCI MT4
    Qiuyang Zheng
    Indicateurs
    [ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
    Th3Eng PipFinite signals
    Ahmed Farag
    5 (3)
    Indicateurs
    The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
    Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
    Andrey Ziablytsev
    Indicateurs
    Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar.    Easy switching, easy setup, all in one window.        Place the Custom Chart indicator and view Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar charts in real time at real chart.    Position the offline chart window so that the indicator control panel is visible.    Switch the chart mode by click of a button.    Connect to the output chart any indicator, expert advisor without any restrictions.    No, it doesn't work in the tester.    Yes, you can use an
    Magic EA MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    3 (1)
    Experts
    Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
    QuantumEdge Trader
    Hossam Ali Ahmed Ali
    Indicateurs
    QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
    Crosskalp1
    Mikhail Bilan
    Indicateurs
    Добрый День уважаемые трейдеры!  Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX,  для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать.  Применяю этот индикатор для скальпинга. Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов.  Красный кружок сигнал на продажу- Sell) Зелёный кружок  сигнал на покупку Buy) Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете.   Важно выставлять стопы! !В
    Les acheteurs de ce produit ont également acheté
    BinaryUniversal
    Andrey Spiridonov
    Indicateurs
    BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
    Predictive Levels
    Satya Prakash Mishra
    Indicateurs
    Market predictive price levels are key technical analysis tools is my finest invention through mathematics to predict automatically next price is where to reach after break any levels. A unique name quality it automatically calculate price range its my own invention according price value to predict what's is next price came than after it not fixed levels like Fibonacci or pivots Its Naveen's Predictive Levels .used to forecast where an asset's price might find support (stop falling) or resistanc
    Hit Rate Top Bottom Signal
    Martin Alejandro Bamonte
    Indicateurs
    Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal offre une approche totalement innovante. Il est idéal pour ceux qui souhaitent évaluer à l’avance comment le signal fonctionne avec un TP-SL spécifique et dans quels PAIRES/TF il est le plus performant. La stratégie Hit Rate Top Bottom Signal est un outil essentiel pour tout trader et type de trading car elle émet non seulement des signaux précis sans redessiner , indiquant clairement quand trader et dans quelle dir
    Scalping Master M5
    Andrey Kozak
    Indicateurs
    This indicator is a multifunctional technical analysis tool based on the combination of an adaptive exponential moving average and volatility filters calculated through the Average True Range (ATR). It is designed to accurately identify the current price direction, highlight key trend reversal areas, and visualize potential turning zones. The algorithm is built upon the dynamic construction of a trend ribbon using two levels of volatility — outer and inner ranges. The outer boundaries serve as i
    EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
    Borislav Shterev
    Indicateurs
    #EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
    TrueTrendStarM TTSm25
    Ramthailu Alice
    Indicateurs
    This is a mini One pair version of Advanced Detector of Trend Reversal and Continuance known as TrueTrendStarM(TTSm25). It is a sensitive and Predictive indicator of Price Trends for Professional traders.  ( ATTENTION BUYERS:-Now the indicator is available for UNLIMITED TIME ONE TIME buy of just $500 ). Avail the Opportunity.    It detects high odds changes in Price Trend direction long before other indicator detects it. I have been working on it since 2019.    This is possible due to fractal
    Dual Momentum
    Adolfina Denysenko
    Indicateurs
    Dual Momentum is a modern arrow indicator for MetaTrader 4, created specifically for the accurate detection of market reversals and strong impulse movements. The indicator is based on a combination of two powerful oscillators – Williams %R and RSI, which allows you to filter noise and generate more reliable signals. Thanks to this, Dual Momentum indicates only key entry points when the probability of a successful trade is highest. Key advantages: No redrawing – signals remain on the cha
    FFx Engulfing Setup Alerter
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicateurs
    FFx Engulfing Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the suggestion once the price reached the SL line Lines
    FFx InsideBar Setup Alerter
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicateurs
    FFx InsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too close buy/sell entry suggestions 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the c
    FFx OutsideBar Setup Alerter
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicateurs
    FFx OutsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry. 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low. 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward. Offset the dashboard - any place on the chart. Remove the suggestion once the price reached the SL line.
    FFx PinBar Setup Alerter
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicateurs
    FFx PinBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too small candles 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the sugges
    Lineverse Trendlines
    Arkady Segal
    5 (1)
    Indicateurs
    Automatic, live & interactive picture of all trendlines. Assign push, email and sound alerts to the lines of your choice and be informed about price rollback, breakout, rollback after breakout, number of rollbacks, line expiration by double breakout. Correct, drag or delete the lines and interactively tune the line system. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA . Chart examples https: //www.mql5.com/en/users/efficientforex Price Interaction Events All events are effective immediately and only after one
    FFx MACD Divergences
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicateurs
    The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
    FFx Stochastic Divergences
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicateurs
    The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
    FFx RSI Divergences
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicateurs
    The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
    FFx CCI Divergences
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicateurs
    The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
    FFx Williams Percent Range Divergences
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicateurs
    The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
    FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicateurs
    The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to Understand the Status: Green/Red square: histogram above/below 0 line Green square + Red bord
    FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicateurs
    The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: RSI above/below 50 line Green square + Red border: R
    FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicateurs
    The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Stoch above/below 50 line Green square + Red border:
    FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicateurs
    The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Price above/below Cloud (Kumo) Green square + Red bo
    FFx MA Dashboard MTF ALERTER
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicateurs
    The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: MA pointing Up/Down Green square + Red border: MA po
    FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicateurs
    The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs. Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered. Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green square: Price above PSAR Red square: Price below PSAR Options
    FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicateurs
    The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: CCI above/below levels (ie. 100/-100) Grey square: C
    FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicateurs
    The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: ADX above level Grey square: ADX below level Red bor
    FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicateurs
    The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: bullish/bearish candle Options available in the FFx Dashboard Alerter
    The indicator of a professional trader
    Ramiz Mavludov
    5 (1)
    Indicateurs
    The indicator of a Professional Trader is an arrow indicator for predicting the direction of price movement. I have been working on this indicator since 2014. You can use this indicator as your main indicator, use its entry signals, and use it as your only indicator to find entry points. About the product: Recommended TF [H4-D1-W1]   . The indicator predicts the direction of the next candle. Fits a variety of tools; Flexibility in settings for different instruments and intervals through the MO
    THE GRAFF III
    Antonin Skaryd
    Indicateurs
    The [GRAFF] III manual trading system is based on multiple MetaTrader (MT4) indicators. Together, the entire PACK of GRAFF III indicators makes an advanced trading tool. The system consists of over 20 different custom-built indicators which have been carefully selected and tested in the long term to produce strong and efficient trading signals. The particular indicators are based on different mathematical formulas, so the entire system is calibrated to remove false signals from its own indicator
    Trend Signal All Time Frame
    I Nyoman Suryasa
    Indicateurs
    This indicator allows you to see the strength of the trend on all timeframes. It can be used for all currency pairs. The indicator can be displayed in the form of a column (from left to right): status buy / sell / strong buy / strong sell, strength of the trend in percentage, pips last candle, body candle now, remaining time, and the timeframe of M1 to MN. Information contained below (from left to right): total trend percent, sell percent, buy percent.
    FFx Universal Strength Meter PRO
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicateurs
    FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
    Plus de l'auteur
    ARIMA Trend Forecaster
    Ilya Antipin
    Indicateurs
    The ARIMA Trend Forecaster indicator is designed for analyzing and forecasting the trend component of a financial instrument based on the integrated ARIMA autoregressive model. The ARIMA methodology aims at identifying the presence of unit roots and the order of time series integration. In financial markets, autoregressive models are used for working with price time series to predict future price points. The ARIMA Trend Forecaster indicator using all the advantages of the ARIMA method allows to
    Biwavelet
    Ilya Antipin
    Indicateurs
    Biwavelet is an indicator for harmonic forecast of the market based on one-dimensional wavelet transform functions. Wavelet transforms are one of the main tools of digital algorithmic trading. This is due to their ability to analyze and predict processes occurring in two independent basic dimensions - price and time. Wavelets have significant advantages over the Fourier transform, because wavelet transform allows evaluating not only the frequency spectrum of the price signal, but also the time a
    Discrete wavelet transform
    Ilya Antipin
    Indicateurs
    The Discrete wavelet transform indicator is an enhanced implementation of the numerical and functional analysis for MetaTrader 4, the discrete wavelet transform method (DWT). The specific feature of DWT is the way the wavelet is represented in the form of a discrete signal (sample). DWT is widely used for filtering and preliminary processing of data, for analyzing the state and making forecasts for the stock and currency markets, for recognizing patterns, processing and synthesizing various sign
    Filtrer:
    Aucun avis
    Répondre à l'avis