TrailingUSD Manager

💰 TrailingUSD_Manager_v1.0 —— 通用美元浮盈跟踪止损EA

📈 自动锁定利润，保护每一次成功交易。

✨ 功能特点 | Features

  • 🔹 基于美元浮盈自动启动跟踪止损
  • 🔹 支持黄金（XAUUSD）、外汇及其他所有品种
  • 🔹 无需 MagicNumber，管理全部持仓
  • 🔹 自动识别 TickValue，也可手动设定 1 USD = 100 点
  • 🔹 防止止损后退，只允许更有利方向调整
  • 🔹 高效轻量，稳定运行，不干扰其他 EA

⚙️ 参数说明 | Parameters

参数 说明 (中文) English Description
StartTrailUSD 达到该美元浮盈后启动跟踪 Start trailing when profit ≥ this USD value
TrailUSD 止损与当前价格的距离（美元） Distance between current price and SL in USD
UseAutoTickValue 是否自动读取 TickValue Use automatic tick value (true/false)
PointsPerUSD 手动换算比例，例如 1 USD = 100 点 Manual conversion ratio (for gold: 1 USD = 100 points)
CheckIntervalSeconds 每 N 秒扫描一次订单 Check interval (seconds)
DebugMode 是否输出调试日志 Enable or disable detailed log output
SymbolFilter 可选，仅管理指定品种（留空=全部） Optional: manage only specified symbol (blank = all)

💡 使用建议 | Usage Tips

  • ✅ 推荐与任何手动交易或EA配合使用
  • ✅ 启动条件和跟踪距离均按美元浮盈计算，直观易控
  • ✅ 黄金建议设置 StartTrailUSD=6, TrailUSD=6
  • ✅ 对外汇建议使用自动 TickValue 模式

📊 作者信息 | Author

Tim © 2025
Link:

“Protect profit, never regret.” ——Tim

Yazarın diğer ürünleri
GoldIndicator
Lei Tan Lei
Göstergeler
<div class="section">     <h1>GoldIndicator_Zones_MT4_v6.4</h1>     <h2>MA Cross Trend Zone Indicator (Full Trend Range + Dynamic High/Low Updates + ATR Adaptive)</h2>     <h3>Product Overview</h3>     <p>         GoldIndicator_Zones_MT4_v6.4 is designed for spot gold and other forex instruments. It identifies bullish or bearish trends using moving average crossovers         and adapts to market volatility with ATR. The indicator dynamically draws trend zones and arrow signals, clearly display
EMA M5 Immediate M1 Adds
Lei Tan Lei
Uzman Danışmanlar
EMA31_144_M5_Immediate_M1_Adds_v2.1 – Intelligent Gold Trend Scalping EA Author: Tim(2025 Release) Version: v2.1 Final Market Edition Platform: MetaTrader 4 (MT4) Strategy Logic Main Trend on M5: The EA immediately opens a position when EMA31 crosses EMA144 (bullish or bearish crossover). Dynamic Add-Ons on M1: Additional positions are opened when M1 moving averages cross in the same direction as the main trend. Trend Consistency: Add-ons are allowed only if M1 is aligned with the M5 trend
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt