💰 TrailingUSD_Manager_v1.0 —— 通用美元浮盈跟踪止损EA
📈 自动锁定利润，保护每一次成功交易。
✨ 功能特点 | Features
- 🔹 基于美元浮盈自动启动跟踪止损
- 🔹 支持黄金（XAUUSD）、外汇及其他所有品种
- 🔹 无需 MagicNumber，管理全部持仓
- 🔹 自动识别 TickValue，也可手动设定 1 USD = 100 点
- 🔹 防止止损后退，只允许更有利方向调整
- 🔹 高效轻量，稳定运行，不干扰其他 EA
⚙️ 参数说明 | Parameters
|参数
|说明 (中文)
|English Description
|StartTrailUSD
|达到该美元浮盈后启动跟踪
|Start trailing when profit ≥ this USD value
|TrailUSD
|止损与当前价格的距离（美元）
|Distance between current price and SL in USD
|UseAutoTickValue
|是否自动读取 TickValue
|Use automatic tick value (true/false)
|PointsPerUSD
|手动换算比例，例如 1 USD = 100 点
|Manual conversion ratio (for gold: 1 USD = 100 points)
|CheckIntervalSeconds
|每 N 秒扫描一次订单
|Check interval (seconds)
|DebugMode
|是否输出调试日志
|Enable or disable detailed log output
|SymbolFilter
|可选，仅管理指定品种（留空=全部）
|Optional: manage only specified symbol (blank = all)
💡 使用建议 | Usage Tips
- ✅ 推荐与任何手动交易或EA配合使用
- ✅ 启动条件和跟踪距离均按美元浮盈计算，直观易控
- ✅ 黄金建议设置 StartTrailUSD=6, TrailUSD=6
- ✅ 对外汇建议使用自动 TickValue 模式
📊 作者信息 | Author
Tim © 2025
“Protect profit, never regret.” ——Tim