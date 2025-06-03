GoldenEye MT5

1

GoldenEye


Sınırlı Süreli Teklif: Bu fiyata kalan kopyalar: (9/10), son fiyat: $599.


GoldenEye, otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen ticaretçiler için özel olarak tasarlanmış, MT4 & MT5 için güçlü ve rafine bir uzman danışmandır. Bu EA risksiz değildir ama bugün piyasada bulunan en dengeli ve akıllıca tasarlanmış sistemlerden biridir. Esneklik, kontrol ve şeffaflık temelinde, GoldenEye sizi yönetime alırken ağır yükleri üstlenir.

Stratejinin temeli, piyasalarda giriş zamanlamalarını hassas bir şekilde ayarlamak için dönüm noktalarını tespit etmeye dayanmaktadır. Bu dönüm noktaları, şimdiye kadar geliştirdiğim en güçlü göstergelerden biri kullanılarak tanımlanır.


Ana Yetenekler ve Özelleştirmeler:

  • Sembol Esnekliği: Hangi işlem çiftlerini kullanacağınıza kolayca karar verebilirsiniz; ister XAUUSD, EURUSD veya favorilerinizden oluşan bir sepet olsun. Varsayılan semboller: (Gold)
  • Akıllı Risk Yönetimi: Ticaret profilinize uygun olarak sabit lot boyutları veya risk bazlı hesaplamalar (örneğin, hesap bakiyesinin %'si) arasından seçim yapabilirsiniz.
  • Çekilme Koruma: Dahili çekilme koruma yeni işlemleri durdurur ve varsa belirlediğiniz eşik seviyesinin altına inerse tüm açık pozisyonları seçeneğe bağlı olarak kapatabilir.


Başlamak Kolay:

GoldenEye'yi herhangi bir grafiğe (XAUUSD üzerinde M15 ile başlamanızı öneririz) sadece bir kez ekleyin, tercih ettiğiniz risk ayarlarını girin ve onun sizin kurallarınıza göre işlemleri yönetmesini sağlayın. Birden fazla grafiğe eklemenize gerek yok—EA, tek bir grafik  örneğinden tüm sembolleri tarar ve işlemleri yürütür.


Tüccarlar Neden GoldenEye'yi Seviyor

Bu EA, istikrar ve uyum sağlama becerisiyle öne çıkıyor. Genellikle EA'lar dikkatli kullanım gerektirirken, GoldenEye piyasada bulunan en yapısal ve özelleştirilebilir uygulamalardan birini sunuyor. Şeffaf girişler ve güvenlik özellikleri ile gereksiz karmaşa olmadan akıllı otomasyon isteyenler için tasarlanmıştır.


En İyi Performans İçin Profesyonel İpuçları:

  • Tek Bir Grafik Kullanın: EA, tek bir grafik örneğinden çoklu sembol ticareti için optimize edilmiştir.
  • Varsayılan: Varsayılan ayarlarla başlayın, çünkü bunlar en uygun olanlardır ve yalnızca gerekirse risk ayarını değiştirin.
  • Güncel Kalın: Versiyon güncellemeleri ve topluluk bilgileri için MQL5 ve Telegram kanalını takip edin.(bağlantı için iletişime geçin)






Espectacular Todo
56
Espectacular Todo 2025.09.12 13:35 
 

Every new version they release is worse. A bot that opens both buys and sells at the same time and only to lose. I don't recommend this bot. Instead of improving, the bot is getting worse.

Fahril Zainal Arifin
634
Geliştiriciden yanıt Fahril Zainal Arifin 2025.09.12 17:48
Hello as i said something is wrong for you im checking to fix it, the both buy and sell at same time is not intended at all
İncelemeye yanıt