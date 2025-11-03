Range Breakout Pro EA MT5

Range Breakout Pro MT5, MetaTrader 5 için tasarlanmış, popüler günlük aralık kırılım stratejisini kullanarak işlemleri otomatik olarak yöneten bir Uzman Danışman’dır. Bu araç, basitliği ve her işlem günü başlangıcında önemli fiyat hareketlerini yakalama konusundaki etkinliği nedeniyle değerlidir; önceden tanımlanmış aralık sınırlarına dayalı olarak bekleyen emirleri yerleştirir ve yönetir.

MT4 sürümünü buradan indirebilirsiniz: Range Breakout Pro MT4

Ayrıntılı dokümantasyon için: Ayarlar ve Giriş Kılavuzu

Geri testler ve ayar dosyaları için: Geri Testler ve Ayar Dosyası

Strategy Overview:

  • Günlük Aralığı Tanımlama: İşlem günü, kullanıcı tarafından belirlenen başlangıç ve bitiş saatlerine göre bölümlere ayrılır (örneğin, EUR/USD için 00:00-12:00 GMT).
  • Aralığı Belirleme: Belirtilen zaman diliminde en yüksek ve en düşük fiyatlar kaydedilir, günlük aralığın üst ve alt sınırlarını oluşturur.
  • İşlem Emirleri Yerleştirme: Aralık sınırlarının hemen dışına bekleyen alım ve satım emirleri yerleştirilir.
  • İşlemleri Yürütme: Mevcut fiyat aralığın en yüksek seviyesini (üst sınır) kırarsa, yükseliş momentumu beklenerek bir alım işlemi başlatılır. Fiyat aralığın en düşük seviyesini (alt sınır) kırarsa, düşüşün devamı öngörülerek bir satım işlemi başlatılır.
  • İşlemleri Yönetme: Kullanıcı tanımlı parametrelere göre stop-loss ve take-profit seviyeleri belirlenir; işlem istenen yönde ilerledikçe kârı korumak için isteğe bağlı takip eden stop fonksiyonu kullanılabilir.
  • İşlemleri Kapatma: Her işlem gününün sonunda tüm açık pozisyonlar kapatılır ve süreç ertesi gün yeniden başlar.

Example with EUR/USD:
Daily Range: 00:00 to 12:00 GMT
Start Time: 00:00 GMT
End Time: 12:00 GMT
Range Calculation: The highest high and lowest low prices of EUR/USD between 00:00 and 12:00 GMT are identified, forming the range boundaries.
Trade Execution: A buy trade is triggered if the price breaks above the range’s high; a sell trade is executed if it breaks below the range’s low.
Stop-Loss and Take-Profit: Configurable settings, e.g., a stop-loss of 20 pips and a take-profit of 40 pips.
Trailing Stop: Optional trailing stop adjusts the stop-loss to lock in profits as the trade moves favorably.
End of Trading Day: At 12:00 GMT, open positions are closed, and the EA resets for the next trading day.

Not: Range Breakout Pro MT5, günlük aralık kırılımlarına dayalı olarak bekleyen emirlerin yerleştirilmesini ve izlenmesini otomatikleştiren bir işlem yönetim aracıdır. Piyasa koşullarına ve risk toleransınıza uyum sağlamak için zaman dilimleri, stop-loss, take-profit ve takip eden stop ayarlarının dikkatle yapılandırılması gerekir. Gerçek hesapta kullanmadan önce uygun ayarları yapın ve demo ortamında test ederek performansı optimize edin ve beklenmedik kayıpları önleyin.

Önemli Tavsiye:
Bu, profesyonel bir işlem yönetim aracıdır, kâr garantisi veren bir sistem değildir. Aralık kırılım stratejisi, piyasa volatilitesine bağlıdır ve düşük hareket dönemlerinde risk taşıyabilir. Etkili kullanım için:

  • Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta kapsamlı bir şekilde test edin.
  • Düzenli güncellemeler ve optimize edilmiş konfigürasyonlar periyodik olarak yayınlanır. En son öneriler ve ayar dosyaları için yukarıdaki MQL5 Blog linklerini kontrol edin.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın.


