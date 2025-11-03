Range Breakout Pro EA MT5

Range Breakout Pro MT5 è un Expert Advisor per MetaTrader 5 che automatizza la gestione delle operazioni utilizzando la popolare strategia di breakout del range giornaliero. Questo strumento è apprezzato per la sua semplicità ed efficacia nel catturare movimenti di prezzo significativi all’inizio di ogni giornata di trading, attraverso il posizionamento e la gestione di ordini in sospeso basati su limiti di range predefiniti.

Puoi scaricare la versione MT4 qui: Range Breakout Pro MT4

Per una documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni e agli Input

Per backtest e file di configurazione: Backtest e File di Configurazione

Strategy Overview:

  • Definizione del Range Giornaliero: La giornata di trading è segmentata in orari di inizio e fine definiti dall’utente (ad esempio, dalle 00:00 alle 12:00 GMT per EUR/USD).
  • Identificazione del Range: I prezzi massimi e minimi all’interno del periodo specificato vengono registrati, formando i limiti superiore e inferiore del range giornaliero.
  • Posizionamento degli Ordini di Trading: Gli ordini in sospeso di acquisto e vendita vengono posizionati appena fuori dai limiti del range.
  • Esecuzione delle Operazioni: Se il prezzo supera il massimo del range (limite superiore), viene attivata un’operazione di acquisto, anticipando un impulso rialzista. Se il prezzo rompe il minimo del range (limite inferiore), viene avviata un’operazione di vendita, aspettandosi una continuazione ribassista.
  • Gestione delle Operazioni: I livelli di stop-loss e take-profit sono impostati in base ai parametri definiti dall’utente, con la possibilità di utilizzare la funzione di trailing stop per proteggere i profitti man mano che l’operazione si muove favorevolmente.
  • Chiusura delle Operazioni: Alla fine di ogni giornata di trading, tutte le posizioni aperte vengono chiuse e il processo si riavvia il giorno successivo.

Example with EUR/USD:
Daily Range: 00:00 to 12:00 GMT
Start Time: 00:00 GMT
End Time: 12:00 GMT
Range Calculation: The highest high and lowest low prices of EUR/USD between 00:00 and 12:00 GMT are identified, forming the range boundaries.
Trade Execution: A buy trade is triggered if the price breaks above the range’s high; a sell trade is executed if it breaks below the range’s low.
Stop-Loss and Take-Profit: Configurable settings, e.g., a stop-loss of 20 pips and a take-profit of 40 pips.
Trailing Stop: Optional trailing stop adjusts the stop-loss to lock in profits as the trade moves favorably.
End of Trading Day: At 12:00 GMT, open positions are closed, and the EA resets for the next trading day.

Nota: Range Breakout Pro MT5 è uno strumento di gestione delle operazioni che automatizza il posizionamento e il monitoraggio degli ordini in sospeso basati su breakout del range giornaliero. Richiede un’attenta configurazione dei periodi di tempo, dei livelli di stop-loss, take-profit e delle impostazioni di trailing stop per allinearsi alle condizioni di mercato e alla tua tolleranza al rischio. Assicurati di eseguire una configurazione adeguata e di effettuare test in un ambiente demo prima di utilizzarlo su un conto reale per ottimizzare le prestazioni ed evitare perdite inaspettate.

Consiglio importante:
Questo è uno strumento professionale di gestione delle operazioni, non un sistema di profitti garantiti. La strategia di breakout del range dipende dalla volatilità del mercato e può comportare rischi durante periodi di basso movimento. Per un uso efficace:

  • Testa accuratamente su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto reale.
  • Aggiornamenti regolari e configurazioni ottimizzate vengono rilasciati periodicamente. Consulta i link al blog MQL5 sopra per le ultime raccomandazioni e file di configurazione.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.


