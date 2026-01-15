Kütüphaneler: MultiTester - sayfa 55
GetPixel farklı bir G rengi döndürüyor gibi görünüyor.
Yukarıdaki komut dosyası bilgisayarınızda çalışmıyor mu? İki bilgisayarda kontrol ettim - her şey iyi çalışıyor.
Denetçiye giden yol belirtilmişse, denetçi adının da belirtilmesi gerekmez mi? Şu anda TesterSymbolName görüntüleniyor.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerini test etme üzerine forum.
Kütüphaneler: MultiTester
hini, 2026.01.14 13:10
Bu renkler de ne?
Fare imleci bir düğmenin üzerine geldiğinde, arka plan rengi hafifçe koyulaşır.
MultiTester çalışırken fare imlecinin tam olarak düğmenin üzerinde olması pek olası olmadığından bu rengi göz ardı edebilirsiniz.
TesterSymbolName - Tester'da seçilen sembol.
Teşekkürler, güncellendi.