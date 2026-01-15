Kütüphaneler: MultiTester - sayfa 55

Yeni yorum
 
fxsaber #:
GetPixel farklı bir G rengi döndürüyor gibi görünüyor.
Yani sorun bu değil. Alfa bileşeni olarak 0xD0'ın arka plan rengine yeşil eklediğini (karıştırdığını) düşündüm.
 
Vladislav Boyko #:
test yorumu1

😁

test sıkıntısı

 
fxsaber #:
GetPixel farklı bir G rengi döndürüyor gibi görünüyor.

Yukarıdaki komut dosyası bilgisayarınızda çalışmıyor mu? İki bilgisayarda kontrol ettim - her şey iyi çalışıyor.


 

Denetçiye giden yol belirtilmişse, denetçi adının da belirtilmesi gerekmez mi? Şu anda TesterSymbolName görüntüleniyor.


 
hini #:

Yukarıdaki komut dosyası bilgisayarınızda çalışmıyor mu? İki bilgisayarda kontrol ettim - her şey düzgün çalışıyor.

Bu renkler nedir?

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerini test etme üzerine forum.

Kütüphaneler: MultiTester

hini, 2026.01.14 13:10

  // Şunun için kontrol edin: Açık tema yeşili (156, 204, 101) hover:140, 188, 85
  bool isLightGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'156, 204, 101') || 
                      IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'140, 188, 85');
  
  // Şunun için kontrol edin: Koyu tema yeşili (96, 96, 0) hover:80, 80, 0
  bool isDarkGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'96, 96, 0') || 
                     IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'80, 80, 0');
  
  // Şunun için kontrol edin: Açık tema kırmızı (239, 154, 154) hover:223, 138, 138
  bool isLightRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'239, 154, 154') || 
                    IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'223, 138, 138');
  
  // Şunun için kontrol edin: Koyu tema kırmızı (112, 14, 19) hover:128, 30, 35
  bool isDarkRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'112, 14, 19') || 
                   IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'128, 30, 35');
 
hini #:

Denetçiye giden yol belirtilmişse, denetçi adının da belirtilmesi gerekmez mi? Şu anda TesterSymbolName görüntülenmektedir.

TesterSymbolName, Tester'da seçilen semboldür.
 
fxsaber #:
Bu renkler de ne?

Fare imleci bir düğmenin üzerine geldiğinde, arka plan rengi hafifçe koyulaşır.

MultiTester çalışırken fare imlecinin tam olarak düğmenin üzerinde olması pek olası olmadığından bu rengi göz ardı edebilirsiniz.

 
fxsaber #:
TesterSymbolName - Tester'da seçilen sembol.
Ah, benim hatam. Koda baktım ve kafa karışıklığı içinde TesterExpertName ile karıştırdım.
 
hini #:

Fare imleci bir düğmenin üzerine geldiğinde, arka plan rengi hafifçe koyulaşır.

MultiTester'ın yürütülmesi sırasında fare imlecinin düğme üzerinde olması pek olası olmadığından bu rengi göz ardı edebilirsiniz.

Teşekkürler, güncellendi.
 
fxsaber #:
Teşekkürler, güncellendi.
👍
1...4849505152535455
Yeni yorum