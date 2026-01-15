Kütüphaneler: MultiTester - sayfa 53

Madde 3, 4? https://www.mql5.com/ru/forum/318305/page52#comment_58437055.
Teşekkürler. QB'de yayınlama geçici çözümünü uyguladım.
 

fxsaber, 2025.07.10 13:27

Tarihsel olarak, MultiTester.mqh Tester ile etkileşim yazmak için kullanılmaz, çünkü çok karmaşık olan bir olay modeli kullanır. Bu nedenle, MTTester.mqh aracılığıyla hemen farklı bir yaklaşım kullanmanızı öneririm.


İşte iyi bir örnek.


Ek örnek.

Aynı tarzda daha fazlası.
Пакетная работа с MT5-Тестером в мат. режиме.
Пакетная работа с MT5-Тестером в мат. режиме.
Из различных вариантов автоматизации MT5-Тестера ниже будет использованы наработки этой . Из двух реализаций ( EAToMath и MathTicker ) мат. режима ниженаписанное актуально для EAToMath-советников
 
Çok kötü, sadece arşivleri indirebilmek için buna değerdi


 
Bir mqh için çok fazla şey var.

 
Merhaba. Sanırım daha önce yazmıştım ama mesaj bir yerlerde kaybolmuş. Derleme bir hata ile sona eriyor. Lütfen düzeltme nezaketinde bulunur musunuz?
 
En azından hatalı dosyayı tanımlamak için bir ekran görüntüsü yardımcı olacaktır.
 
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041
 
Özür dilerim, neden bahsettiğinizi anlamamışım. Dosyaları ayrı ayrı indirdim ve çalıştı.
 
MultiTester_Example'ı 5430'umda hata ayıklama ve çalıştırma konusunda sorun yaşıyorum ve IsReady sürekli false döndürüyor. Sizin için iyi çalışıyor mu?
 
hini #:
MultiTester_Example'ı 5430'umda hata ayıklama ve çalıştırma konusunda sorun yaşıyorum ve IsReady sürekli false döndürüyor. Sizin için iyi çalışıyor mu?

Sebebini buldum. Kod yalnızca Rusça ve İngilizce dillerini kontrol ediyor, bu da hataya neden oluyor. İşte diğer dillerdeki kullanıcılar için bir ipucu: bool Res = (Name == "Start") || (Name == "Start")

