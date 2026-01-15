Kütüphaneler: MultiTester - sayfa 53
Madde 3, 4? https://www.mql5.com/ru/forum/318305/page52#comment_58437055.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
Kütüphaneler: MultiTester
fxsaber, 2025.07.10 13:27
Tarihsel olarak, MultiTester.mqh Tester ile etkileşim yazmak için kullanılmaz, çünkü çok karmaşık olan bir olay modeli kullanır. Bu nedenle, MTTester.mqh aracılığıyla hemen farklı bir yaklaşım kullanmanızı öneririm.
İşte iyi bir örnek.
Ek örnek.
Teşekkür ederim. KB'de yayınlama geçici çözümünü uyguladım.
Çok kötü, sadece arşivleri indirebilmek için buna değerdi
Bir mqh için çok fazla şey var.
Merhaba. Sanırım bunu daha önce yazmıştım ama mesaj bir yerlerde kaybolmuş. Derleme bir hata ile bitiyor. Lütfen düzeltme nezaketinde bulunur musunuz?
MultiTester_Example'ı 5430'umda hata ayıklama ve çalıştırma konusunda sorun yaşıyorum ve IsReady sürekli false döndürüyor. Sizin için iyi çalışıyor mu?
Sebebini buldum. Kod yalnızca Rusça ve İngilizce dillerini kontrol ediyor, bu da hataya neden oluyor. İşte diğer dillerdeki kullanıcılar için bir ipucu: bool Res = (Name == "Start") || (Name == "Start")