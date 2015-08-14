İsteğe Bağlı Seviyeler - sayfa 7
biri anlar:
Oy pusulasındaki hacimler son günün hacmi mi?
Opsiyon seviyeleri üzerine yaptığım araştırma, alım ve satım opsiyonları için toplam primi gösteren OptionsBalance göstergesinin oluşturulmasına yol açtı. Göstergenin fiyatla ayrışması, kısa vadeli eğilimde bir değişiklik olduğunu gösterir.
Resim doğru şekilde yerleştirilmişse ( Forum: resim nasıl eklenir ), o zaman mesaj daha net görünür.
Mesajınız düzeltildi.
Teşekkür ederim!
Şu an Euro için bir tahminde bulunabilir misiniz?
Teşekkür ederim!
1.1007 ve üzeri satışlar.
1.1007 ve üzeri satışlar e.
"Tahminler" dizisinden bazı gönderilerin özeti
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page341
pozisyon açma seçeneklerindeki kayıplar) 5) sözleşmenizi karşılayamazsanız, örn. marj çağrısı, o zaman yükümlülükler kime gidiyor? Sonuçta, örneğin daha fazla veya daha az satış olamaz. Ve sözleşme birine devredildiyse, hangi karşı türevlerin örtüştüğü, bunun tahmin edilebileceği, bilinebileceği ortaya çıkıyor. 6) Birçok trader'ın yeni bir sözleşmenin süresi dolmadan pozisyonunu kapattığını fark ettim, bu ay görülmüş gibi görünüyor. Ve eğer yapmadılarsa, o zaman ne olacak? Vadeli işlemlerde kayıp, ancak seçenekler? Kayıpları karşılamanın yolları? 7) mm kârsız olanları kapsayacak, satışları ve alımları eşitleyecek veya hemen hem alım hem de satışa açık bir pozisyon var mı? Bu doğru? Düşüşte olmamak için.
pozisyon açma seçeneklerindeki kayıplar) 5) sözleşmenizi yerine getiremezseniz, örn. marj çağrısı, o zaman yükümlülükler kime gidiyor? 6. Ne de olsa, örneğin daha fazla veya daha az satış olamaz. Ve sözleşme birine devredildiyse, hangi karşı türevlerin örtüştüğü, bunun tahmin edilebileceği, bilinebileceği ortaya çıkıyor. 7) Birçok trader'ın yeni bir sözleşmenin süresi dolmadan pozisyonlarını kapattığını fark ettim, bu ay görülmüş gibi görünüyor . Ve eğer yapmadılarsa, o zaman ne olacak? Vadeli işlemlerde kayıp, ancak seçenekler? Kayıpları karşılamanın yolları? 7) mm kâr etmeyenleri kapsayacak , satışları ve alışları eşitleyecek veya hem alım hem de satışa hemen açılacak bir pozisyon var mı? Bu doğru? Düşüşte olmamak için. bir pozisyon açar . 6)'da siz kendiniz +-1 cevabını verdiniz ve hesapta yeterli para yoksa ve komisyoncu anlaşmayı zorla kapatırsa, aynı anlaşmayı açmanız gerekmez mi? Genel olarak, göreve neyin dahil olduğunu bulmam gerekiyor mm.
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page359
2. Hayır, hedger'lar.
Kim olduğu önemli değil.
3. evet
4. Kurallara aykırı değilse.
5. Pozisyonu açan kişi cevap verir, zarar yükümlülüğü kimseye devredilemez.
6.+-1 sözleşme, artık yok.
7. Bazıları kapanır, diğerleri bir sonraki sözleşme için yeniden açılır. Hiçbir şey, kapalı ve kapalı, ne kâr ne zarar sabittir, hepsi bu.
MM, işlemin karşı tarafı olmadığında görevlerini yerine getiren bir pozisyon açar.
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page360
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page363
Hiçbir şeyi denkleştirmez.Hesapta yeterli para yoksa, bunlar ona değil borcu olanın sorunudur. Hiçbir şeyi eşitleyemez, alım satım HER ZAMAN eşit olduğundan, bu + -1 kontrat bence sadece hesaplama hatası, tek taraflı bir anlaşma olamaz.
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page369
OI hakkında düşünüyordum, onu manipüle etmek için pek çok plan bulabilirsin,
gerçekte uygulanmaları pek olası değildir, ancak yine de
1) Kendime 10..0000 opsiyon sattım - Bu saldırıda OI çok büyük olacak - ama bu gerçekten mantıklı değil - çünkü bu seviyeyi savunmama gerek yok - kırılırsa, bir cepten diğerine geçeceğim bir diğeri
Diyelim ki kendinizle ticaret yapamazsınız (Moskova borsası ValSection yasakladı), ancak bu da dolaşmak kolaydır, şöyle:
2a) A firması borsa yoluyla B firmasına 10 ... 0000 opsiyon satar ve OTC piyasasında bunun tersi yapılır - B opsiyonu A satar
sonuç olarak, borsadaki OI gerçekten çok büyük, hayır ...
2b) iki A ve B firması aynı mal sahibi, ancak farklı tüzel kişiler tarafından kontrol ediliyor. yüzler - A şirketi borsada B şirketine opsiyon satıyor - yine büyük bir OI, ancak onu korumanın bir anlamı yok - eğer kırıldıysa
firma sahibi parayı bir cepten diğerine kaydırır ....
10...0000 opsiyon satın alıyorum. 10. grevde ve 11. grevde sat
10. ve 11. seviyelerde büyük bir yağ görüyoruz.
ama bu gerçekten adil değil - fiyatın 10'a gitmesi olası değil, ancak 11'e gitmeyecek
- anlamına geliyor
aslında, bu seviyenin bir koruması yok - umrumda değil - 10 ve 11'i kıracak - bir sözleşmeden diğerinden siyahta kazanacağım ...