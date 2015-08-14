İsteğe Bağlı Seviyeler - sayfa 8

Yeni yorum
[Silindi]  
Zogman :


Zogman 2015.08.04 08:45 TR

10...0000 opsiyon satın alıyorum. 10. grevde ve 11. grevde sat

10. ve 11. seviyelerde büyük bir yağ görüyoruz.

ama bu gerçekten adil değil - fiyatın 10'a gitmesi olası değil, ancak 11'e gitmeyecek

- anlamına geliyor

aslında, bu seviyenin bir koruması yok - umrumda değil - 10 ve 11'i kıracak - bir sözleşmeden diğerinden siyahta kazanacağım ...

Şu anda gelecekteki fiyatın nerede olduğunu merak ediyorum?

 
pako :

Şu anda gelecekteki fiyatın nerede olduğunu merak ediyorum?

gelecekteki fiyat 10'dan az,

10...0000 satın alma hacmidir

12345678
Yeni yorum