İsteğe Bağlı Seviyeler - sayfa 4

Yeni yorum
 
Rustamzhan Salidzhanov :
ama hiçbir yerde kaybolmadı, son zamanlarda dördüncü forumda yazdı.
link ver?
 

2011'de 500 üzerinden 500 bin yaptığını yazıyorlar - ilginç değil mi?

ps

Zaten tüm yaşlıların Bahamalar'da bir yerde olduğunu sanıyordum ...

 

http://forum.mql4.com/ru/68464

her şey yerinde, sadece pusuda oturuyor)))

Возможность ускорения работы ArrayCopy - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Возможность ускорения работы ArrayCopy - MQL4 форум
 
Rustamzhan Salidzhanov :

http://forum.mql4.com/ru/68464

her şey yerinde, sadece pusuda oturuyor)))

teşekkür etmek !

ama neden 500 bin kazanan biri arrakopy'ye girsin ki? Burada bir şeyler yanlış...

 
programlama böyle bir şeydir, peşini bırakmaz.
 
Rustamzhan Salidzhanov :
programlama - böyle bir şey, gitmesine izin vermez.

ve bana burada bir bağlantı verdiler - bazı küresel sorular var

http://aftershock.su/?q=node/319486

Hrenfix'ten

 
Rustamzhan Salidzhanov :
programlama böyle bir şeydir, peşini bırakmaz.
ve ticaret - bırakalım mı?
 
Zogman :
ve ticaret - bırakalım mı?
Bir şeyi anlayamıyorum neden sen xrenfx-su kendi kendine yakıcı sorularını sor)))) nerede onu nerede arayacağını biliyorsun, onun ne yaptığını sana ondan daha iyi kimse anlatamaz :)
 
Alexander Lasygin :
Düşünen insanları seviyorum. Bir link vereceğim ama moderatörler izin verir mi vermez mi bilmiyorum. Bak. Belki bir şeyler eklenir.http://www.youtube.com/watch?v=greNDSgFZ4A&list=PL7k-kU0fpZB4N3unXzeP-PlPM-yaTI7uL
Sayesinde!
 
Server Muradasilov :
Bir şeyi anlayamıyorum neden sen xrenfx-su kendi kendine yakıcı sorularını sor)))) nerede onu nerede arayacağını biliyorsun, onun ne yaptığını sana ondan daha iyi kimse anlatamaz :)
ben utangacım
12345678
Yeni yorum