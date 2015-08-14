İsteğe Bağlı Seviyeler - sayfa 5
Birkaç kez izledim belki tekrar izlerim
bu tam bir keskin nişancı değil - YouTube'da P. Dmitriev'in kendisinden keskin nişancı hakkında bir video var - sistem genellikle iki kelimeden oluşuyor ve kırmızı MT5 forumunda bununla ilgili birçok tartışma var,
daha çok bir keskin nişancı ve bir ICA'nın (gücünün sevdiği) bir karışımı gibi, sadece kanonik ICA'nın aksine, hacimsiz istiyorlar
harekete geçmek - ancak fiyat dalgalanmalarına göre birikim ve dağıtım aşamalarını belirlemek - örneğin fiyatın güçlü dalgalanması gibi - tahılın çalıştığı anlamına gelir
ve hacim gerekli değildir.
(bu benim yorumum)
böyle konular var ve bence Max Zhivas veya başka biri - orada daha net bir şekilde boyanmış
Benim için sorun, grevler ve hacimlerle ilgili tüm mevcut (2008'den beri) verileri tek bir dosyada görüntülemek. Şimdi, eğer öyleyse, bu konuyu tüm açılardan test etmek ve anlamak mümkündür. Orada bir balık var mı?
Toplam seçenek hacmi hakkında veri buldum, eksik olanları manuel olarak puanladım. Yani PUT/CALL oranı en azından döviz piyasasında çalışmıyor. Temelde her zaman daha fazla PUT vardır.
Bu PUT/CALL'da herhangi bir kalıp bulunamadı.
Seviyeler hakkında henüz bir şey söyleyemem, tek bir dosyada veriye ihtiyacım var. Belki birisi vardır?
doğru sayıldı mı? 1'den küçükse
Mart ayından beri bir karavanda
Evet. Gibi .. Tam olarak anlamadım: "1'den azsa". Aramalar ve putlar ile toplam hacmi aldım. Ayrıca excel formatında çıktı verir. Sadece günlük ihtarsız hacim.
2008'den beri yüklendi, genellikle ne burada ne de orada resim. Bu emisyonlar, çalıştıklarında, çalışmadıklarında. Bazen tepe sayısı zaten üstte olduğunu gösterirken, bazen de dibe denk geliyor.
Pek desen bulamadım. Daha fazla incelemeye değer olabilir. Dürüst olmak gerekirse, birkaç gün boyunca en çok dosyaya elle girmek beni sinirlendirdi.
Euro PUT/CALL (günlük açık faiz)
Sadece günlük hacim.
Ayrı hacim (açık faiz değil)
Ve forex cirosu günde trilyonlarca. CME'de gözle tüm para birimlerinde ciro yaklaşık 100 milyar. Peki kuyruk sallıyor mu...?
Gerçek ise eurodolar'ı düşünmemekse. Diğer para birimleri için vadeli işlemlere daha yakın olabilir, çünkü diğer para birimlerinde Forex'te çok daha az hacim vardır.
Örneğin, vadeli işlemlerde sterlin veya yen cirosu eurodan iki ila üç kat daha azdır ve Forex'te bu oran bence daha fazladır.
... Sadece günlük vuruşsuz hacim.
2008'den beri yüklenen, genel olarak, resim ne burada ne de orada ..
Euro PUT/CALL (günlük açık faiz)
Ayrı hacim (açık faiz değil)
Neden hacme ihtiyacınız var?
Büyükanne bir köylüye bir kilo patates sattı, cilt 1 ---- bunda yanlış olan ne?