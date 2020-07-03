FORTS: Stratejiler ve bunların nasıl uygulanacağı - sayfa 7
Öyleyse soru, bölmeyi nasıl bir fark yaratacağınızdır ( Mikalas ve Edic'in önerdiklerinin özünü tek bir formülde birleştirin). Bu matematiksel dönüşüm nedir (10-11. sınıflarda çalışıyorlar) ve bize ne veriyor?
Cevap vermek. Daha fazla bilgi göndereceğim ve her şey yerine oturacak. BR -4.15 ve BR -5.15 arasında bir takvim arbitrajını "doğru" olarak nasıl oluşturacağınızı bileceksiniz (resimler zaten hazırlanmıştır).
Dün beynim konuyla ilgili bilgilerle ve yeni stratejiler hakkında düşüncelerle doluydu - bu yüzden sabah 7'ye kadar uyuyamadım. Ve sonra - hemen tatile. Yani şimdi tatilden sarhoş oldum ve pek düşünemiyorum ..
Bu yüzden çok sıkıcıysam beni bağışlayın, ama bana öyle geliyor ki daha pahalı bir gelecek daha pahalı - ve bu iş yıkanmalı ve süreye göre dengelenmeli, ki biz yapmadık - bu iki ayak hakkında konuşuyorsak.
. Ama konu çok ilginç. ve ben değil .. Bence - neden hepsi belirli bir mesafede dalgalanıyor ve iç içe geçmiyor? Geleceğe dair görüşleri ile seçeneklere sahipler mi?
Mikalas'a katılıyorum ve ayrıca takvim arbitrajı için spread hesaplamasının vadeli işlemlerdeki fark için en uygun olduğunu düşünüyorum.
Bu durumda iki vadeli işlem arasında ne kadar (ruble) fark olduğunu görüyoruz ve bu farkı alıp satabiliyoruz.
Yayılmanın bir geleceğin diğerine oranı ile hesaplanması, çift ticaret için daha uygundur (bu arada bir arbitraj stratejisi de).
Evet, daha kolay ve daha uygun. Sergey'in ne anlama geldiği ve banal mantık ve şeylerin doğası açısından nasıl daha doğru olduğu ilginç. ... brrr düz bir çizginin denklemi?
Okula gidip gitmediğimi çoktan unuttum - ya da gitmedim)-)
İşte başka bir düşünce - piyasada her türlü arbitraj ticareti yapan birçok süper profesyonel katılımcı var - ve dahası, doğrudan bir bağlantı üzerinde oturuyorlar. Harika bir deneyime sahipler. Bu, bu kadar basit şeylerle MT5 üzerinden para kazanmanın imkansız olduğu anlamına gelir - her şey bloke edilir. Ve çok az şans var, benzersiz ve rekabetçi olacak bir şey yapmamız gerekiyor. Onlardan daha iyi olmalısın. Yani gözler korkar ama eller yapmaya çalışır.
Koddaki 2 hata sayesinde ortaya çıkan, gerçekten çok karlı, oldukça garip bir arbitraj stratejim var. Sonuçtan şaşırdım - her şey olması gerektiği gibi çalışmadı .. Ve eğer bir hata yapmasaydım, bir süzgecim olurdu. Ve ancak bir süre sonra bunun neden karlı olduğu aklıma geldi...
Evet, daha kolay ve daha uygun.
Takvim dağılımının ticaretine gelince, orada her şey o kadar basit değil. Giriş anı büyük önem taşır (diğer tüm stratejilerde olduğu gibi).
Aşağıda, RTS-3.15/6.15 arasındaki bir spread'in ömrü boyunca nasıl davrandığına dair bir örnek verilmiştir (yayılmanın ömrü):
Bu, aynı pozisyon hacmiyle.
O zaman neden karmaşık hale getiriyoruz?) Kolay yollar aramıyoruz?))
Güzel yayıldı. Sabit Fiyat tablosu gibi değil.
Önden koşmak sadece Köpekbalıkları için anlamlıdır, sayılmaz!