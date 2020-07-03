FORTS: Stratejiler ve bunların nasıl uygulanacağı - sayfa 4
Ve genellikle tavrı alırım.
Nasıl doğru olacak?
Evet, gerçek şu ki, yerleşimlerle o kadar basit değil, teslimatlarla daha da fazla sıkıntı olabilir. İşte bir son kullanma örneği
İlk ekran.
Si'ye dikkat edin (ikinci grafikte, büyük bir oyuncu 12:30'da uygun bir fiyat tutmaya başladı, ardından düz bir çizgi). Ekran görüntüsü, büyük bir oyuncunun Ri-3.15 geleceğinin fiyatını elinde tutmaya başladığı anda çekildi. Cama, nasıl yaptıklarına dikkat edin.
İşte günün ekran görüntüsü
bu eski bir fuche (ri-3.15). Günün sonuna kadar ihtiyaç duydukları fiyata tutulduğu görülüyor.
İşte yeni Ri-6.15 geleceğinin o gün nasıl alınıp satıldığına dair bir ekran görüntüsü
Gördüğünüz gibi, burada her şey o kadar basit değil.
Bu nedenle birçok işlem yapıldığı için takvim spreadinin nasıl hesaplandığı ve giriş çıkış sinyalinin ne olduğu ile çok ilgileniyorum.
Örnek geçerli değil.
Ri ve Si teslim edilemeyen geleceklerdir.
Ve şimdi tahmin etmeye çalışıyorsunuz))). Hemen cevap vermek istemediler.
Hangi tutum değişti?
Ne ile ne ilişkisi?
Bir gelecek diğerine mi?
Evet. sadece gelecekler için sentetikler. Ve onunla çalışmaya devam ediyorum. Ama takvimde yok. Başka bir şey var. Ben mutlak olanları değil, göreceli değişiklikleri önemsiyorum.
Sadece sormuyorum. Basit bir fark alırsanız. Bu yanlış.
Tekrarlıyorum.
NASIL DOĞRU OLACAK?
Beni şaşırtıyorsun (formül hakkında), kendin tahmin etmeye çalış!
Ve işte puan cinsinden güncel spread tablosu (Br-4.15 ve Br-5.15).
Genel olarak, bu çizelge ciddiye alınmamalıdır.
MT5 Forts'daki grafikler, son fiyatlarına dayanmaktadır ve BR-5.15'teki likidite çok küçüktür. Bu nedenle, böyle bir süpürme grafiği elde edilir.
Aslında, teklif sormaya dayalı bir grafik oluşturursanız, o kadar iyimser görünmeyecektir.
Daha fazlasını söyleyeceğim - işe yaramaz bir program ortaya çıkacak!
Ancak günde 1 hatta 2 sanal işlem var.