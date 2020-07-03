FORTS: Stratejiler ve bunların nasıl uygulanacağı - sayfa 3
Evet, teslimat. Büyükbaş hayvanlar için bir vadeli işlem sözleşmesi var. Bir teslimatla karşılaşmak istiyorsanız))) tüm sürüyü dairenizde tutacaksınız))). Böylece bacaksız kalacağız, her şeyi çiğneyecekler ...
Neden aşırıya kaçalım? ))
FORTS'ta hisseler için yeterli vadeli işlem var ve ayrıca temettülerle de karşılaşabilirsiniz.
Kripto para birimleriyle çalışmak yazı tura atmak gibidir! :)
Edward, zar zor tatmin oldum, gerçek bir strateji istiyorum
İSTİKRARLI bir gelir elde edin!
Ben de. Aksi takdirde, mucizelere inanarak hala sadece Forex'te oturuyor olurdum).
Sorun yok. Herşey yolunda gidecek!
sonra formülü verin. yayılmasını nasıl hesaplarsınız? Ve mümkünse bir yayılma tablosu.
Beni şaşırtıyorsun (formül hakkında), kendin tahmin etmeye çalış! :)
Ve işte puan cinsinden güncel spread tablosu (Br-4.15 ve Br-5.15).
Evet, gerçek şu ki, yerleşimlerle o kadar basit değil, teslimatlarla daha da fazla sıkıntı olabilir. İşte bir son kullanma örneği
İlk ekran.
Si'ye dikkat edin (ikinci grafikte, büyük bir oyuncu 12:30'da karlı bir fiyat tutmaya başladı, ardından düz bir çizgi). Ekran görüntüsü, büyük bir oyuncunun Ri-3.15 geleceğinin fiyatını elinde tutmaya başladığı anda çekildi. Cama, nasıl yaptıklarına dikkat edin.
İşte günün ekran görüntüsü
bu eski bir fuche (ri-3.15). Günün sonuna kadar ihtiyaç duydukları fiyata tutulduğu görülüyor.
İşte yeni geleceğin Ri-6.15'in o gün nasıl takas edildiğine dair bir ekran görüntüsü
Gördüğünüz gibi, burada her şey o kadar basit değil.
Bu nedenle birçok işlem yapıldığı için takvim spreadinin nasıl hesaplandığı ve giriş çıkış sinyalinin ne olduğu ile çok ilgileniyorum.
Fark çok soğuk dalgalanıyor mu? Peki, güzellik!
Her şey, yakında oyuna gireceğim - yatay bir çizgi olacak) (bu bir şaka)
Sadece sormuyorum. Basit bir fark alırsanız. Bu yanlış.
Sadece sormuyorum. Basit bir fark alırsanız. Bu yanlış.
Ve genellikle tavrı alırım. - çok daha mantıklı.
Ne ile ne ilişkisi?
Bir gelecek diğerine mi?