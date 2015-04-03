CRYPT_ARCH_ZIP değiştiricili CryptDecode - Nasıl kullanılır? - sayfa 7
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Vasili!
Cevaplandı mı?
İşlev, dosyaları arşivlemekle değil, ayrı bir veri arabelleğiyle çalışır.
Söndürme algoritması, yanıtın sunucu tarafından onaylanmaması durumunda WebRequest'te kullanılmak üzere tanıtılan bir işlev olarak kullanılır.
Anahtar parametresi kullanılmaz.
Lütfen net bir soru listesi yapın.
İşlev, dosyaları arşivlemekle değil, ayrı bir veri arabelleğiyle çalışır.
Söndürme algoritması, yanıtın sunucu tarafından onaylanmaması durumunda WebRequest'te kullanılmak üzere tanıtılan bir işlev olarak kullanılır.
Anahtar parametresi kullanılmaz.
Tünaydın!
Sadece bir soru var , CRYPT_ARCH_ZIP parametresi ile CryptEncode () fonksiyonu ile paketlenmiş verilerin sonunda 4 bayt ne anlama geliyor?
Söndürme algoritmasını kullanırsanız, bu 4 baytı nasıl elde ettiğinizi bilerek ZIP arşivlerini de açabilirsiniz.
(Sayfa 6'daki bir ZIP arşiv paketi açma programı örneği)
Tünaydın!
Sadece bir soru var , CRYPT_ARCH_ZIP parametresi ile CryptEncode () fonksiyonu ile paketlenmiş verilerin sonunda 4 bayt ne anlama geliyor?
peki ya ilk 2 bayt?
Büyük olasılıkla bu:
0x78 - paketlenmiş verinin bir işareti
0x5E - sıkıştırma yöntemi
Bu baytlar değişmez (kontrol ettim)
Bu, orijinal verilerden bütünlük kontrolü, ADLER32 veya CRC32 (eksik olabilir) içindir.
Teşekkür ederim.
ZIP, değiştirdiğim ZIP arşivinden 4 bayt ve CRC32 olmadan açılamaz - paketi açmıyor :(
Vasili, fikrimiz işe yaramayacak
Tabii ki, MQ'dan adamlar bizimle buluşmaya gelip bir bayrak eklemedikçe.
işlev CryptDecode ( CRYPT_ARCH_ZIP, veri, anahtar, sonuç, NO_READ_CRC );
veya CRC32'yi ZIP dosyasından alın :
CryptDecode ( CRYPT_ARCH_ZIP, veri, anahtar, sonuç, USE_CRC_FROM_ZIP );
Teşekkür ederim.
ZIP, değiştirdiğim ZIP arşivinden 4 bayt ve CRC32 olmadan açılamaz - paketi açmıyor :(
Vasili, fikrimiz işe yaramayacak
Tabii ki, MQ'dan adamlar bizimle buluşmaya gelip bir bayrak eklemedikçe.
işlev CryptDecode ( CRYPT_ARCH_ZIP, veri, anahtar, sonuç, NO_READ_CRC );
Boş dört baytı kaydırmayı deneyebilir mi?
Bu, kaynak verilerden bütünlük kontrolü, ADLER32 veya CRC32 içindir (arşivleme parametrelerine bağlıdır (Adler32 her zaman MQL'de kullanılır ve olmayabilir)
Boş dört baytı kaydırmayı deneyebilir misiniz?