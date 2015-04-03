CRYPT_ARCH_ZIP değiştiricili CryptDecode - Nasıl kullanılır? - sayfa 3
Vasili!
Ve arşiv "bozuk" değil mi?
Hayır, kırılmadı. Test için 7zip aracılığıyla şahsen benim tarafımdan yapılmıştır.
Sanya doğru bir şekilde not etti: CryptDecode , arşivin yalnızca sıkıştırılmış kısmının kodunu çözer, ancak bu sıkıştırılmış kısmın kodunun nasıl çözüleceği bir sır olarak kalır.
Düzen
7zip ve sadece zip
Belki 7zip desteklenmiyor?
Düzen
7zip ve sadece zip
Paketleyici - 7zip, arşiv - zip. Diğer paketleyiciler aynı sonucu verir. Kendiniz kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir dosyayı alıyoruz, herhangi bir zip paketleyici ile paketliyoruz. Ortaya çıkan arşivi (.zip) CrypeDecode paketini açmaya çalışıyoruz. - Paket açma hatası alıyoruz. Ancak soru, tüm arşivi açma hatalarıyla ilgili bile değil, soru CryptDecode'un paketlenmiş bölümü zip arşivinden açabilmesi için nasıl yapılandırılacağıdır.
:)
Dosyanız açılmıyor!
yapmak
soru, CryptDecode'un bir zip arşivinden paketlenmiş bir bölümü açabilmesi için nasıl yapılandırılacağıdır.
yardımcı olabilir
http://blog2k.ru/archives/3392
Vasili!
Beklenmeyen dahili hata:
doğru yaptım. Dosya ORTAK dizinde olması gerektiği için açılmıyor, benim için daha uygun.
[] anahtarının kaynağın boyutuyla eşleşmesi gerekmez.
CryptDecode işlevinin sıkıştırılmış diziyi düzgün şekilde açacağına dair belgelere ve güvenceye sahip olmadığım sürece, bir Zip okuyucu sınıfı geliştirmeye yatırım yapamam. Bir zip dosyasının yapısıyla çalışmak önemsiz bir iştir. Standart zip paketinin paketlenmiş verilerinin CryptDecode() paketiyle neden eşleşmediğini tam olarak anlamak gerekir. Başka bir deyişle, iki dosyanın sarı bölümlerinin neden eşleşmediğini tam olarak anlamanız gerekir:
Ve CryptEncode() işlevini kullanarak bir ZIP oluşturmaya çalışın,
belki MQ, ZIP'ye benzer kendi şifreleme yöntemini kullanır
