CRYPT_ARCH_ZIP değiştiricili CryptDecode - Nasıl kullanılır? - sayfa 2
Meta alıntıların farklı bir arşivleme algoritması olduğunu düşünmüyorum.
Asgari olarak, elde edilen diziyi değiştiren farklı sıkıştırma dereceleri vardır. Bu nedenle, CryptDecode/CryptoEncode işlevi bir şekilde yapılandırılmalıdır. Genel olarak fırsatlar vardır, ancak bunlar belgelenmemiştir ve bunları nasıl kullanmaya başlayacağınız net değildir.
evet, bu konudaki belgelerin yeterli olmadığı kesindir.
ancak prensipte, CryptoEncode tarafından arşivlenenler normalde CryptoDecode tarafından arşivden çıkarılır
Aslında bir konuda bir soru. Anladığım kadarıyla, bir zip dizisini paketlemek/açmaktan bahsediyoruz. Bu çok kullanışlı bir şey ama ben kullanmayı beceremedim, CryptDecode işlevi inatla test zip arşivinde sıfır veriyor:
Belki başka bir şeyin anahtar olarak belirtilmesi gerekiyor ya da CRYPT_ARCH_ZIP değiştiricisinin değerini doğru anlamıyorum. Her halükarda, dokümantasyondaki fonksiyonla çalışma örneği yoktur, bu da onun nasıl çalıştığına dair anlayışını önemli ölçüde karmaşıklaştırır.GetLastError işlevi 4001 - Beklenmeyen dahili hata yazıyor.
Vasili!
Ve arşiv "bozuk" değil mi?