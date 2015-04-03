CRYPT_ARCH_ZIP değiştiricili CryptDecode - Nasıl kullanılır? - sayfa 2

Salon yardım! Gerçek bir zip arşivini açma/paketleme örnekleri var mı?
 

geçen yıl forumda bu konuyu araştırdım ve hiçbir şey bulamadım (sadece arşivlemek için), belki şimdi ortaya çıktı
 
Meta alıntıların farklı bir arşivleme algoritmasına sahip olduğunu düşünmüyorum.
 
Asgari olarak, elde edilen diziyi değiştiren farklı sıkıştırma dereceleri vardır. Bu nedenle, CryptDecode/CryptoEncode işlevi bir şekilde yapılandırılmalıdır. Genel olarak fırsatlar vardır, ancak bunlar belgelenmemiştir ve bunları nasıl kullanmaya başlayacağınız net değildir.
 
evet, bu konudaki belgelerin yeterli olmadığı kesindir.

ancak prensipte, CryptoEncode tarafından arşivlenenler normalde CryptoDecode tarafından arşivden çıkarılır

 
ancak prensipte, CryptoEncode tarafından arşivlenenler normalde CryptoDecode tarafından arşivden çıkarılır

Evet, ancak bir kural olarak, CryptEncode tarafından oluşturulmamış standart zip arşivlerini açmak gerekir, örneğin, CFTC web sitesi tüccar raporlarını standart bir zip halinde arşivlenmiş CSV formatında saklar. Bu arşivlere standart araçlarla erişmek istiyorum ve hala desteklenmesi gereken bir ara sunucu aracılığıyla bahçeyi çitle çevirmek istemiyorum.
 
daha sonra zip yapısını kemiklere ayrıştırın ve Tanrı, CFTC'nin sahip olduğu şeyin yöntemde kullanılan aynı algoritma tarafından arşivlenmesini yasaklasın
 CRYPT_ARCH_ZIP
 
Bakalım yönetim pazartesi ne diyecek.
 
Aslında bir konuda bir soru. Anladığım kadarıyla, bir zip dizisini paketlemek/açmaktan bahsediyoruz. Bu çok kullanışlı bir şey ama ben kullanmayı beceremedim, CryptDecode işlevi inatla test zip arşivinde sıfır veriyor:

Belki başka bir şeyin anahtar olarak belirtilmesi gerekiyor ya da CRYPT_ARCH_ZIP değiştiricisinin değerini doğru anlamıyorum. Her halükarda, dokümantasyondaki fonksiyonla çalışma örneği yoktur, bu da onun nasıl çalıştığına dair anlayışını önemli ölçüde karmaşıklaştırır.GetLastError işlevi 4001 - Beklenmeyen dahili hata yazıyor.

Vasili!

Ve arşiv "bozuk" değil mi?

