CRYPT_ARCH_ZIP değiştiricili CryptDecode - Nasıl kullanılır? - sayfa 5
Ardından tam olarak ne istediğinizi belirtin.
Konunuzun başında kod var.
Arşivi bütünüyle okuyorsunuz ve başlıkla birlikte onu deşifre etmeye çalışıyorsunuz!
Standart bir paketleyici tarafından oluşturulan herhangi bir ZIP arşivinin bir HEADER'ı vardır!
MQL5 paket açıcı, .
Bu nedenle, verileri paketinden çıkaramazsınız.
Açıklayın:
İlk etapta neye ihtiyacınız var?
Son kez açıklamaya çalışacağım:
Üst kutudaki sarı kutu, CryptEncode tarafından sarılmış "test" kelimesidir. Alttaki sarı dikdörtgen, standart bir zip arşivleyici ile paketlenmiş "test" kelimesidir. Soru, dikdörtgenlerin neden farklı olduğu ve içeriklerinin nasıl aynı hale getirileceğidir.
FARKLI sıkıştırma yöntemleri kullanıldığı için
http://tools.ietf.org/html/rfc1951
orada bir çeşit rezalet arşivleyen bir şey
Bir anahtarla arşivliyorum, başka bir anahtarla açıyorum ve her şey yolunda:
Yoksa anahtarlar sadece şifreleme için mi kullanılıyor?
Algoritmanın ayarları vardır. Belki onlardandır. O zaman MQL5'te ne olduklarını bulmanız gerekir.
onlara eziyet etmek mi?
yine de biz alçakların arşivleme algoritmasının nasıl çalıştığını bilmediğimizi gösterecekler)
Algoritmanın ayarları vardır. Belki onlardandır. O zaman MQL5'te ne olduklarını bulmanız gerekir.
FARKLI sıkıştırma yöntemleri kullanıldığı için
http://tools.ietf.org/html/rfc1951
onlara eziyet etmek mi?
yine de biz alçakların arşivleme algoritmasının nasıl çalıştığını bilmediğimizi gösterecekler)
Standart ZIP dosyalarını açar!
(şimdiye kadar, arşivde yalnızca bir paketlenmiş dosya varken, o zaman birkaç tane yapacağım (gerekirse) )