DUR-KAYIP HESABINIZI ÖLDÜRÜR! - sayfa 7
aynı oran, soru ne! bir giriş sinyalidir (mumların kombinasyonu, göstergelerin pleksus) ve TS'nin zorunlu koşulu, TP'nin SL'den daha büyük olmasıdır (örneğin, 5: 4), mesafeleri değiştirme seçenekleri zamanla hizalanır (sl - 500 tp - 20 sonuç olarak 1 sl başına 20 tp denge olacaktır). Tarihte böyle bir koşul (giriş) yoktur - girişin bir madeni paraya eşit olabileceği ortaya çıktı.
artı serileştirme, özellikle oran 500 ila 20 ise
ama bunu yapmazdım, TP ve SL'nin az çok ilişkili olması daha iyidir, o zaman bir dizi işlem dezavantajı kolayca düzeltebilir
Birkaç seçenek var - 1) TP yıllardır insanlar için çalışıyor - 100 SL - 150. (ama girdiler bir fenerden değil), 2) 3-'den sonra %50'lik hızlı bir düzeltme ile zımbalar (hai, loy) 5 s. (eski TF'lerde - puanları artırabilirsiniz) - gerisi kısa bir durak ve sonra boo.
saman testi.
Ticaret trend ise, SL ne için?! Bir komisyoncu kazanmak için cevap basit!
IMHO, gün / hafta / ay, vb. için trendi doğru bir şekilde belirledikten sonra SL'ye gerek yoktur. Eğilimi yanlış belirlediyseniz, SL yardımcı olmaz çünkü. neyse depoyu üzerlerinde birleştir. Birçoğu, SL'nin başka bir şans için gerekli olduğunu iddia edecek, bu şekilde , işlemin hacmini doğru bir şekilde belirleyerek ve düzeltmeyi bekleyerek kazanabilirsiniz - kayma.
Ve eğer kayıp daha büyükse, tüccar artık kendini kontrol etmiyor mu? Neye benziyor?
Sadece merak ediyorum, böyle aptal diziler ne yaratacak???
Bu konunun tek cevabı var:
Eğer gerçekten bir ağaçkakan değilseniz ve bir tüccarsanız, o zaman kesinlikle bir TİCARET STRATEJİSİ kullanacaksınız ve buna göre para yönetimi kullanımını ima ediyor ve durağınız her zaman onun tarafından belirlenir, para yönetiminiz !!!!! Başka yolu yok!!!!
(Puan olarak hesapladığınız ve orada stop ettiğiniz her işlemde kaybetmeye hazır olduğunuz miktar)
BU FORUMDA DURDURAN PARTİ NEREYE KOYACAK SORUNU İLE İLGİLİ DİĞER TÜM AÇIKLAMALARIN BUNLA HİÇBİR İLİŞKİ YOKTUR !!!
Sen Mlyn sonunda neden durduklarını anlamıyorsun. Gerçekte, Forex yatırımcıları çoğunlukla amatördür !!!
Duygular ele geçirilmiş gibi...
;))