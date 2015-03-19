DUR-KAYIP HESABINIZI ÖLDÜRÜR!
Durdurursanız, hiçbir durumda terminalde siparişi derhal komisyoncuya göndermez (çoğunun yaptığı gibi)
brokerler tüm bu zararları durdur ve tüm brokerlerin işlem merkezlerinde oturan tüccarlarını gördüğünden beri
birbirleriyle konsolide edin (farklı ancak ortak brokerlerden bile) ve fiyatı belirlenen stop zararlarına taşıyın
onları bilerek devirmek. Buna müşterileri temizlemek denir ....... Ve kar almaya yaklaşırken onlar da geri dönerler.
Zararları durdurma "sanal" olarak ve yalnızca bir danışman veya komut dosyasıyla terminalinizde (brokere hemen bir sipariş göndermeden) ayarlamanız önerilir.
ve gizli teknoloji ile (yani, komisyoncular tarafından görülemeyecek şekilde). Evet ve ayrıca komisyonculara önceden kar alma göstermemeniz tavsiye edilir....
Onlara ellerinde kartlar vermenize gerek yok ve matematiksel beklentinizi önceden hesaplama fırsatı ..........
Merak ediyorum, akıllı adamın çoğu tüccara en yakın dip ve tepe noktalarının arkasına durmayı nasıl öğrettiğini merak ediyorum?
İlk ticaret yapmaya çalıştığımda, bana hemen aptalca geldi. O zamanlar durak koleksiyonu henüz moda değildi.
Şimdi, bu kavram o kadar yaygın ki, ateşlendiğinde karakteristik figürleri açıkça çiziyor.
İyi eğitimli yeni başlayanların duraklarını toplamak sadece büyük oyuncular tarafından değil, aynı zamanda sıradan tüccarlar tarafından da yapılır.
Yani, en yakın ekstremumların arkasına durak koymak bence tam bir zayıflıktır)))
Seviyelere göre veya belirli bir pozisyon için kayıp limitine göre stoplar koymak daha iyidir.
Ayrıca, seviye bazında duraklar belirlediğimizde, son altı ay içinde seviyelerin kaç noktada hatalı dağılımı yapıldığını dikkatlice incelemeli ve uygun durakları ayarlamalıyız.
Birileri, yazımla dur-bırak tüccarlarından ekmek aldığımı düşünebilir. Ama aslında, ayakta, etin büyük çoğunluğu tüccarlara değil, bankalara gidiyor. Bu dükkan kapandığında deneyimli tüccarlar çok daha fazla ve daha kolay kazanacaklar.
Bununla ilgili ne kadar çok kitap olduğu açık, DC'deki kurslarda veriyorlar. İnişlerde ve çıkışlarda duraklar konusunda size katılıyorum, seviyeler de var ama çoğunluk seviye için duruyor. Bu seviyelerden alım satım yapmak, onlardan girmekten daha mantıklı, çünkü yüksek bir olasılıkla fiyat bu seviyelere ulaşacaktır.
not yanlış arızanın olduğu yer orası, iyi seviyelerin genellikle olduğu yer orası!
Bence bir TS ticaretten olumlu bir avantaj gösterebiliyorsa, bunu TP=SL koşulu altında, örneğin, TP=SL=300pp. , daha az ve kar elde etmelidir. Bu soruda, K = maksimum kar / maksimum düşüş oranına odaklanıyorum. Test cihazında, K maksimum olacak şekilde TP = SL seçiyorum. İnanın bana, bu gösterge SL'nin yokluğunu hiç onaylamıyor. İşte SL=TP=300pp ile test cihazından bir örnek. 01 01 2009 dönemi için euro/dolar üzerinde şu anda D1'de:
Tarihte Barlar 2255
Modellenmiş keneler 3855
Simülasyon kalitesi yok
Grafik uyumsuzluğu hataları 0
İlk depozito 500,00
Yayılmış Akım (19)
Net kar 11825,88
Toplam kar 29607,02
Toplam kayıp -17781.14
Karlılık 1.67
7.39 kazanma beklentisi
Mutlak düşüş 48.64
Maksimum düşüş 2695,16 (%26,43)
Göreceli düşüş %63,32 (779.01)
Toplam anlaşma 1600
Kısa pozisyonlar (% kazandı) 799 (%66.33)
Uzun pozisyonlar (% kazandı) 801 (% 60.67)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 1016 (%63.50)
İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 584 (%36,50)
En büyük
karlı ticaret 29.99
ticaret kaybetmek -35.13
Ortalama
karlı ticaret 29.14
ticaret kaybetmek -30.45
En yüksek miktar
sürekli kazanç (kar) 91 (2686.55)
sürekli kayıplar (kayıp) 78 (-2523.70)
Maksimum
sürekli kar (kazanç sayısı) 2686.55 (91)
sürekli kayıp (kayıp sayısı) -2523,70 (78)
Ortalama
sürekli galibiyet 16
sürekli kayıp 9
K \u003d 11825.88 / 2695.16 \u003d 4.39
Şimdi SL=0 olarak ayarlayalım:
Tarihte Barlar 2255
Modellenmiş keneler 3855
Simülasyon kalitesi yok
Grafik uyumsuzluğu hataları 0
İlk depozito 3000.00
Yayılmış Akım (20)
Net kar 3376.32
Toplam kar 14354.82
Toplam kayıp -10978,50
Karlılık 1.31
2.13 kazanma beklentisi
Mutlak düşüş 2477.79
Maksimum düşüş 3258,68 (%35,42)
Göreceli düşüş %85,01 (2961,79)
Toplam anlaşma 1583
Kısa pozisyonlar (% kazandı) 782 (%97.06)
Uzun pozisyonlar (% kazandı) 801 (%94.76)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 1518 (%95,89)
İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 65 (%4.11)
En büyük
karlı ticaret 9,99
ticaret kaybetmek -433,25
Ortalama
karlı ticaret 9,46
ticaret kaybetmek -168.90
En yüksek miktar
sürekli kazanç (kar) 895 (8330.19)
sürekli kayıplar (kayıp) 34 (-10895.31)
Maksimum
sürekli kar (kazanç sayısı) 8330.19 (895)
sürekli kayıp (kayıp sayısı) -10895,31 (34)
Ortalama
sürekli kazanç 127
sürekli kaybetme 5
K= 3376.32/3258.68 = 1.04 , önceki duruma göre 6 kat daha yüksek bir depozito ile. Bu nedenle, pazarın özelliklerini ve TS'nin olanaklarını dikkate alarak SL sorununa bakışımı tamamen reddetmeden ayık bir yaklaşıma değiştirdim ve her zaman SL=TP ilkesini takip etmeye çalışıyorum.
Şiddetli paranoya atakları ile duraklar yerine gecikmeler koyabilirsiniz.
Dur, kesinlikle bir kayıp olarak tanımlanır (istisnalar olsa da, başabaş noktasında durur).
Ancak ayakları koruma olarak koymak için, İnternet'in çok kararsız olduğu ve iletişim kesintilerinin nadir olmadığı zamanlardan öğrettiler (bu arada, o zaman pozu telefonla kapatmak mümkündü, ayrıca her şeyin olduğu zamandan bir anakronizm oldu. telefonla yapıldı).
Ama şimdi bu duraklar stratejilerin bir parçası haline geldi, küçük ama asla isabetli durmalar, doğru girişin bir işaretidir. Büyük ama her zaman elde edilen kârlar, doğru bir çıkışın işaretidir.
Manuel TS'mde de duraklama olmadı, işlemler her zaman kârlıdır, ancak bir düşüş beklerken griye dönersiniz :)
Şahsen ben elle alım satım yaparken hiç stop koymuyorum ama çeşitlendirme tekniği sayesinde ciddi düşüşlere dayanabiliyorum.
Ancak, durakları ayarlama stratejisinden bahsetmek istiyorum.
