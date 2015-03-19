DUR-KAYIP HESABINIZI ÖLDÜRÜR! - sayfa 13
Bilgi için:
İngiltere Bankası özel bir dükkandır.
İsviçre Bankası özel bir dükkandır.
Fed özel bir dükkandır.
ECB özel bir dükkandır.
Şema aynı.
Ancak daha derine inerseniz, bunların aynı ofisin şubeleri olduğu ortaya çıkıyor.
Umarım şimdi Soros hikayesiyle boşanmanın ne olduğu daha net anlaşılacaktır. Ve kimin için tasarlandığını ve kimin için çalıştığını.
Neden Lot'u Durdurur da Zararı Durdurmaz?
Ve bu kadar "zayıf" olan ne? Takım olarak karar verebilir miyiz?
Ayrıca şunu da eklemek isterim ki, STOP'unuzu "aklınıza" yerleştirmiş olsanız bile, bu STOP'un piyasa tarafından nereden alınabileceğini anlamak ve buna dayanarak, yerleşimi hakkında zaten sonuçlar çıkarmak önemlidir !!!
Neden onları görüyorum? Evet, çünkü - "bir tür akıllı adam çoğu tüccara en yakın en düşük ve en yüksek seviyelerin arkasına durmayı öğretti ???
İlk ticaret yapmaya çalıştığımda, bana hemen aptalca geldi. STOP koleksiyonu henüz moda olmasa da "