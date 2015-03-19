DUR-KAYIP HESABINIZI ÖLDÜRÜR! - sayfa 5

Konu başlığı biraz kışkırtıcı. belirli bir ticareti öldürmeyi durdurur, ancak bir depozito değil. Ayaklar bunun için yapılmıştır. sadece bir işlemin açılışını, durmadan kapanma olasılığını en aza indirecek şekilde düşünmeniz gerekir ve bu gerçekleşirse, risk yönetimi gözlemlenir. bu durumda, mevduat yavaş ama emin adımlarla büyüyecektir.
 
TC'ye bağlı. Biri öldürür, biri kurtarır.
 

Karlı pozisyon - siyahtaki mevcut pozisyon (gerçek dışı). Bir pozisyonun gelecek vaat eden bir pozisyona geçişinden önceki geçici durumu.
Umut verici bir konum, kırmızıdaki mevcut konumdur (yaşamın nesri). Kural olarak, Zararı Durdurma eğilimindedir,
Zararı Durdur - Standart tüccarın piyasadan çıkışı. Bir piyasa yapıcı tarafından yürütülür

 
Hangi Anaokulu? Yanlış verilmiş bir kararın sizi sıfıra uzlaştırmaması için duraklamalara ihtiyaç vardır. Bu kadar "şanssız şanssız" ticaret yapmamayı öğrenin ve böylece bir anlaşma yapın veya durdurun veya alın.
 
Urain :
Evet ve en önemlisi, hepsi eşit ve sadece %95 aptala karşı %5 akıllı.
En çok sermayeye sahip olan akıllı olandır... Grafiğin yönünü belirlemek içindi, anlaşmaya giriyorsunuz ve sonra akıllı olan ortaya çıkıyor ve her şeyi kendi çıkarlarına göre çeviriyor..
 
Kısa bir stopla ticaret yapmayı başaranların olması ilginç))
 
alagez :
Kısa bir stopla ticaret yapmayı başaranların olması ilginç))
kafa derisi yüzücüler Ve az değiller.
 
Gecelik Europound için 5. işarette 250 puan. kafa derisi yüzücü.
 
MIG32 :
kafa derisi yüzücüler Ve az değiller.
Küçük bir duruş sonucunda mümkün olan minimum düşüşle bir anlaşmaya girebileceğiniz bir yer bulmak neden sadece scalpers ve pozisyonerlerin umurunda değil.
 
dimeon :
Gecelik Europound için 5. işarette 250 puan. kafa derisi yüzücü.

Ve bu kadar "zayıf" olan ne? Takım olarak karar verebilir miyiz?

