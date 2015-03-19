DUR-KAYIP HESABINIZI ÖLDÜRÜR! - sayfa 5
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Karlı pozisyon - siyahtaki mevcut pozisyon (gerçek dışı). Bir pozisyonun gelecek vaat eden bir pozisyona geçişinden önceki geçici durumu.
Umut verici bir konum, kırmızıdaki mevcut konumdur (yaşamın nesri). Kural olarak, Zararı Durdurma eğilimindedir,
Zararı Durdur - Standart tüccarın piyasadan çıkışı. Bir piyasa yapıcı tarafından yürütülür
Evet ve en önemlisi, hepsi eşit ve sadece %95 aptala karşı %5 akıllı.
Kısa bir stopla ticaret yapmayı başaranların olması ilginç))
kafa derisi yüzücüler Ve az değiller.
Gecelik Europound için 5. işarette 250 puan. kafa derisi yüzücü.
Ve bu kadar "zayıf" olan ne? Takım olarak karar verebilir miyiz?