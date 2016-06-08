Bir mobil terminalin çalışması için bir Android akıllı telefon seçme - sayfa 3

Yeni yorum
 
Shion.bd :
Lütfen söyleyin, android tabletler için MT4 veya MT5 terminalinin sürümlerinde bir metaeditör editörü var mı? Yoksa yazma danışmanları için yalnızca Windows'ta bir tablet veya dizüstü bilgisayar mı uygun?
neden mobil sürümde, nasıl bir kod olacak? diz üstü yazılmış)
 
barabashkakvn :
Lütfen mobil terminalin çalışacağı akıllı telefonun yapılandırmasını paylaşın.

Nexus 5'te karar kıldım, ancak bence akıllı telefonla işlem yapmak bir ananizmdir....

Nexus 5 teknik özellikleri

Ekran
  • 4,95 inç, 1920 x 1080 piksel (445 ppi)
  • Tam HD IPS
  • Corning® Gorilla® Cam 3
Boyut 69,17 x 137,84 x 8,59 mm
Ağırlık 130 gr
Kamera
  • Ön: 1.3 MP
  • Arka: 8MP, optik görüntü sabitleme
Hafıza
  • Dahili: 16 veya 32 GB (gerçekten daha az)
  • RAM: 2 GB
İşlemci
  • Merkez: Qualcomm Snapdragon™ 800 @ 2.26 GHz
  • Grafik: Adreno 330 @ 450 MHz
Sensörler
  • Küresel Konumlama Sistemi
  • Jiroskop
  • ivmeölçer
  • Pusula
  • Yakınlık/ışık sensörü
  • Basınç ölçer
  • Salon Sensörü
ağlar

2G, 3G, 4G LTE

Kuzey Amerika

GSM: 850/900/1800/1900 MHz

CDMA 0/1/10

WCDMA 1/2/4/5/6/8/19

LTE 1/2/4/5/17/19/25/26/41

Diğer ülkeler

GSM: 850/900/1800/1900 MHz

WCDMA 1/2/4/5/6/8

LTE 1/3/5/7/8/20

Kablosuz bağlantı
  • Çift Bantlı Wi-Fi (2.4/5GHz) 802.11 a/b/g/n/ac
  • NFC (Android Işını)
  • Bluetooth4.0LE
Konnektörler
  • mikro USB
  • SlimPort™ desteği
  • Kulaklık jakı (stereo) 3,5 mm
  • Çift mikrofon
  • Seramik ses tuşları ve güç düğmesi
Ses
  • Dahili hoparlör
  • Ses çıkışı (stereo) 3,5 mm
pil
  • 2300 mAh
  • Bekleme süresi: 300 saate kadar
  • Konuşma süresi: 17 saate kadar
  • İnterneti kullanırken çalışma süresi: Wi-Fi - 8,5 saate kadar, LTE - 7 saate kadar.
  • Entegre kablosuz şarj
 
barabashkakvn :
Lütfen mobil terminalin çalışacağı akıllı telefonun yapılandırmasını paylaşın.
Mobil terminalle ilgili bir sorunum var, MetaQuotes ID'yi sorunsuz bir şekilde bağlardım, ancak şimdi cep telefonunun sürümü eski. Ne yapmalı, yeni bir tane al
[Silindi]  
Kesinlikle herkes üzerinde çalışacak - en bütçeli modern akıllı telefonda bile.
 

iş adamı :
neden mobil sürümde, nasıl bir kod olacak? diz üstü yazılmış)
Açıkçası, orada editör yok. İşim iş gezileri ile ilgili, çalışma süremin %60'ını yolda geçiriyorum ama bu zamanı bir şekilde fayda ile kullanmak gerekiyor. Not Defteri Not Defteri hem Android hem de iOS için kullanılabilir.

 
Shion.bd :

ekip görüntüleyici + internet sim kartı + ev bilgisayarı veya VPS = her yerde mql ile sonsuz eğlence

 
transcendreamer :

ekip görüntüleyici + internet sim kartı + ev bilgisayarı veya VPS = her yerde mql ile sonsuz eğlence

TM'nin ücretli bir program olmasına kaç kez dikkat ettim. Neden herkes hala korsan kopyaları bu kadar çok seviyor? Ve küçük bir akıllı telefon ekranından RDS aracılığıyla herhangi bir ev bilgisayarı kontrolü çok uygun değil.
[Silindi]  

Evet, umurumda değil, standart .... daha fazla operatör, daha güçlü yüzde ve daha büyük bir ekran ....

Pokerim diyor ki - ekran küçük - çalışmayacağım ... ama MT çalışıyor ... ona da bir şans ver ...

 
barabashkakvn :
TM'nin ücretli bir program olmasına kaç kez dikkat ettim. Neden herkes hala korsan kopyaları bu kadar çok seviyor? Ve küçük bir akıllı telefon ekranından RDS aracılığıyla herhangi bir ev bilgisayarı kontrolü çok uygun değil.

Ticari kullanım için ücretli, ev kullanımı için ücretsiz...

Korsan kopyaları ve benzer dokumacı ekiplerinin analoglarını hiç görmedim ...

 
VOLDEMAR :

Ticari kullanım için ücretli, ev kullanımı için ücretsiz...

Korsan kopyaları ve benzer dokumacı ekiplerinin analoglarını hiç görmedim ...

Kötü arama. Microsoft, Android için Microsoft Uzak Masaüstü'nü uzun süredir yayınladı. Özgür. Herhangi bir koşul olmadan, örneğin: ticari kullanım için, o zaman üzgünüm ödemeniz gerekiyor ... Sadece ücretsiz. %100'de.
1234567
Yeni yorum