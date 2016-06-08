Bir mobil terminalin çalışması için bir Android akıllı telefon seçme - sayfa 3
Lütfen söyleyin, android tabletler için MT4 veya MT5 terminalinin sürümlerinde bir metaeditör editörü var mı? Yoksa yazma danışmanları için yalnızca Windows'ta bir tablet veya dizüstü bilgisayar mı uygun?
Lütfen mobil terminalin çalışacağı akıllı telefonun yapılandırmasını paylaşın.
Nexus 5'te karar kıldım, ancak bence akıllı telefonla işlem yapmak bir ananizmdir....
Nexus 5 teknik özellikleri
2G, 3G, 4G LTE
Kuzey Amerika
GSM: 850/900/1800/1900 MHz
CDMA 0/1/10
WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
LTE 1/2/4/5/17/19/25/26/41
Diğer ülkeler
GSM: 850/900/1800/1900 MHz
WCDMA 1/2/4/5/6/8
LTE 1/3/5/7/8/20
neden mobil sürümde, nasıl bir kod olacak? diz üstü yazılmış)
ekip görüntüleyici + internet sim kartı + ev bilgisayarı veya VPS = her yerde mql ile sonsuz eğlence
Evet, umurumda değil, standart .... daha fazla operatör, daha güçlü yüzde ve daha büyük bir ekran ....
Pokerim diyor ki - ekran küçük - çalışmayacağım ... ama MT çalışıyor ... ona da bir şans ver ...
TM'nin ücretli bir program olmasına kaç kez dikkat ettim. Neden herkes hala korsan kopyaları bu kadar çok seviyor? Ve küçük bir akıllı telefon ekranından RDS aracılığıyla herhangi bir ev bilgisayarı kontrolü çok uygun değil.
Ticari kullanım için ücretli, ev kullanımı için ücretsiz...
Korsan kopyaları ve benzer dokumacı ekiplerinin analoglarını hiç görmedim ...
Ticari kullanım için ücretli, ev kullanımı için ücretsiz...
Korsan kopyaları ve benzer dokumacı ekiplerinin analoglarını hiç görmedim ...