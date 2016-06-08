Bir mobil terminalin çalışması için bir Android akıllı telefon seçme - sayfa 5

barabashkakvn :
Yarı ücretsiz olamaz. Bu sadece bir pazarlama taktiği. Çalışan bir bilgisayara ve kurumsal bir ağa bağlanmak birkaç kez maliyetlidir - işte bu kadar! Paranı hazırla.
Ticari olmayan ücretsiz sürümünü kullanıyorum. Para sallamam, evdeki bilgisayarımı internet olduğu sürece her yerden şikayet etmeden yönetirim.
 
artmedia70 :
Başlangıçta ücretli bir programın bahçenize girmesine nasıl izin verebilirsiniz? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeli misiniz?
Alexey :
Bu kadar yeter, devamı gelecek. 10 yıl önce 32 GB sabit diskim vardı. Teknoloji ne kadar hızlı ilerliyor

evet, bir zamanlar fantezi dünyasındandı

Birkaç yıl içinde terminalin kol saatlerinde görünmesine şaşırmayacağım)

 
aleks557 :


Bugün bunu yapmaktan seni alıkoyan ne? ))
 
aleks557 :

evet, bir zamanlar fantezi dünyasındandı

Aracı ve posta zaten mevcutsa, terminali kurmak sorun değil
mmmoguschiy :
Bugün bunu yapmaktan seni alıkoyan ne? ))
 
barabashkakvn :
Pencereleri acilen silin! ))))))
Alexey :
Aracı ve posta zaten mevcutsa, terminali kurmak sorun değil

ve gerçekten de, bir akıllı telefonun özelliklerine bakacağım  

şüphe uyandıran tek şey 240x240 ekran uzantısı

 
aleks557 :

Bu güzellik de ne? Mp4 çalar?
