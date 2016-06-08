Bir mobil terminalin çalışması için bir Android akıllı telefon seçme
Hangi platformu almanın daha iyi olduğu, Windows mobile veya android, hangi sürüm vb. Akıllı telefon veya iPhone temelinde bir telefon satın alma seçiminde şaşırdım.
Bir iletişim cihazım vardı ve hepsi Windows mobile 2003 çıktı, terminali kurdu, her şey çalıştı, ............
ve Figley ilerlemesi ileriye gidiyor ve güncelleme gerektiriyor, genel olarak tavsiye gerekiyor
Evet, bana öyle geliyor ki herhangi bir akıllı telefondaki herkes çalışacak. en az 480*800 veya daha fazla ekran çözünürlüğüne sahip.
sadece akıllı telefon veya tablet ne kadar soğuksa, her şey o kadar uygun olur.
tam teşekküllü bir Windows 8.1 veya 7ke'de bir tablet veya netbook alın!
bir telefondan daha iyi olacağına inanıyorum.
İşte Microsoft markası altında ucuz bir model, http://www.youtube.com/watch?v=5S7MkfGd3tg Windows Phone platformu.
mt5 ile çalışıp çalışmayacağını göreceğiz.
- 2014.12.08
- www.youtube.com
Windows 8.1'de bir tablet var. Soru akıllı telefonla ilgili.
Windows Phone 8.1 Platformu
MT5'in tam olarak çalışacağını düşünüyor musunuz?
