Bir mobil terminalin çalışması için bir Android akıllı telefon seçme

Lütfen mobil terminalin çalışacağı akıllı telefonun yapılandırmasını paylaşın.
Hangi platformu almanın daha iyi olduğu, Windows mobile veya android, hangi sürüm vb. Akıllı telefon veya iPhone temelinde bir telefon satın alma seçiminde şaşırdım.

Bir iletişim cihazım vardı ve hepsi Windows mobile 2003 çıktı, terminali kurdu, her şey çalıştı, ............

ve Figley ilerlemesi ileriye gidiyor ve güncelleme gerektiriyor, genel olarak tavsiye gerekiyor

 

Evet, bana öyle geliyor ki herhangi bir akıllı telefondaki herkes çalışacak. en az 480*800 veya daha fazla ekran çözünürlüğüne sahip.

sadece akıllı telefon veya tablet ne kadar soğuksa, her şey o kadar uygun olur.

 
Ve rahat çalışma için ne kadar boş RAM kalmalıdır?
 

tam teşekküllü bir Windows 8.1 veya 7ke'de bir tablet veya netbook alın!

bir telefondan daha iyi olacağına inanıyorum.

 
Windows 8.1'de bir tablet var. Soru akıllı telefonla ilgili.
Köşegen için bütçe ve tercihler nedir? Liderler Meizu M1 Note/ MX4 Pro , Xiaomi Mi3/Mi4, OnePlus One'a bakmanızı tavsiye ederim.
 
Bence herhangi bir yeni akıllı mt ile iyi çalışır, bende hero2000+ var, zaten> 2 yaşında, mt5 ile iyi çalışıyor
İşte Microsoft markası altında ucuz bir model, http://www.youtube.com/watch?v=5S7MkfGd3tg Windows Phone platformu.

mt5 ile çalışıp çalışmayacağını göreceğiz.

Обзор Microsoft Lumia 535 Dual Sim (Nokia Lumia 535 Review)
Обзор Microsoft Lumia 535 Dual Sim (Nokia Lumia 535 Review)
  • 2014.12.08
  • www.youtube.com
Мой обзор на телефон Microsoft Lumia 535 Dual Sim (Nokia Lumia 535). По первым тестам, мне нравится)))
Windows Phone 8.1 Platformu

MT5'in tam olarak çalışacağını düşünüyor musunuz?

 
Numara. Windows Phone gelecek vaat eden bir mobil terminal işletim modeli değil.
