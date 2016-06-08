Bir mobil terminalin çalışması için bir Android akıllı telefon seçme - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
TM'nin ücretli bir program olmasına kaç kez dikkat ettim. Neden herkes hala korsan kopyaları bu kadar çok seviyor? Ve küçük bir akıllı telefon ekranından RDS aracılığıyla herhangi bir ev bilgisayarı kontrolü çok uygun değil.
hiçbir şey böyle değilalternatif olarak - google chrome
yanıltılma
sadece kuruluşlar için ödenir, insanlar için ücretsizdir
Kötü arama. Microsoft, Android için Microsoft Uzak Masaüstü programını uzun zaman önce yayınlamıştı. Özgür. Herhangi bir koşul olmadan, örneğin: ticari kullanım için, o zaman üzgünüm ödemeniz gerekiyor ... Sadece ücretsiz. %100'de.
hiçbir şey böyle değilalternatif olarak - google chrome
yanıltılma
sadece kuruluşlar için ödenir, insanlar için ücretsizdir
Yarı ücretsiz olamaz. Bu sadece bir pazarlama taktiği. Çalışan bir bilgisayara ve şirket ağına bağlanmanın maliyeti birkaç kez - ve bu kadar! Paranı hazırla.
sizi saha dışına çıkmaktan ve bunun böyle olmadığından emin olmaktan alıkoyan nedir?
http://www.teamviewer.com/en/download/windows.aspx
Ticari kullanıcılar yazılımı değerlendirme amacıyla indirebilir . TeamViewer yazılımı ticari olmayan kullanıcılar için ücretsizdir!
Yarı ücretsiz olamaz. Bu sadece bir pazarlama taktiği. Çalışan bir bilgisayara ve kurumsal bir ağa bağlanmak birkaç kez maliyetlidir - işte bu kadar! Paranı hazırla.
Nexus 5'te karar kıldım, ancak bence akıllı telefonla işlem yapmak bir ananizmdir....
iyi bir akıllı, bir sır değilse de, seçimi yönlendiren neydi?
ben bunu şöyle anladım:
İnternette gezindikten, gereksiz tüm şeyleri attıktan sonra, bir Lenovo Communicator'a karar verdim P780
4000 mAh pil
beş inç ekran
OS Android 4.2, 4 GB + 32 GB'a kadar MicroSD
Mobil terminalde bir sipariş açıp kapatmak için bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyorum.
kontrol edilecek
iyi bir akıllı, bir sır değilse de, seçimi yönlendiren neydi?
ben bunu şöyle anladım:
İnternette gezindikten, gereksiz tüm şeyleri attıktan sonra, bir Lenovo Communicator'a karar verdim P780
4000 mAh pil
beş inç ekran
OS Android 4.2, 4 GB + 32 GB'a kadar MicroSD
Mobil terminalde bir sipariş açıp kapatmak için bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyorum.
kontrol edilecek
Bir kaya ???
iyi bir akıllı, bir sır değilse de, seçimi yönlendiren neydi?
ben bunu şöyle anladım:
İnternette gezindikten, gereksiz tüm şeyleri attıktan sonra, bir Lenovo Communicator'a karar verdim P780
4000 mAh pil
beş inç ekran
OS Android 4.2, 4 GB + 32 GB'a kadar MicroSD
Mobil terminalde bir sipariş açıp kapatmak için bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyorum.
kontrol edilecek