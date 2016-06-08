Bir mobil terminalin çalışması için bir Android akıllı telefon seçme - sayfa 4

barabashkakvn :
TM'nin ücretli bir program olmasına kaç kez dikkat ettim. Neden herkes hala korsan kopyaları bu kadar çok seviyor? Ve küçük bir akıllı telefon ekranından RDS aracılığıyla herhangi bir ev bilgisayarı kontrolü çok uygun değil.

hiçbir şey böyle değil
yanıltılma
sadece kuruluşlar için ödenir, insanlar için ücretsizdir

alternatif olarak - google chrome
 
barabashkakvn :
Kötü arama. Microsoft, Android için Microsoft Uzak Masaüstü programını uzun zaman önce yayınlamıştı. Özgür. Herhangi bir koşul olmadan, örneğin: ticari kullanım için, o zaman üzgünüm ödemeniz gerekiyor ... Sadece ücretsiz. %100'de.
Ah, Android için RDS hakkında - bu iyi bir haber, ancak genel olarak RDS ve TM, programın sınıfı ve amacı açısından tamamen farklıdır. Bizim için her ikisinde de gerekli işlevlerin bir kesişimi vardır.
 
Yarı ücretsiz olamaz. Bu sadece bir pazarlama taktiği. Çalışan bir bilgisayara ve şirket ağına bağlanmanın maliyeti birkaç kez - ve bu kadar! Paranı hazırla.
 
sizi saha dışına çıkmaktan ve bunun böyle olmadığından emin olmaktan alıkoyan nedir?

http://www.teamviewer.com/en/download/windows.aspx

Ticari kullanıcılar yazılımı değerlendirme amacıyla indirebilir . TeamViewer yazılımı ticari olmayan kullanıcılar için ücretsizdir!

Бесплатная загрузка TeamViewer для Windows
Бесплатная загрузка TeamViewer для Windows
  • www.teamviewer.com
Всё в одном: полная версия TeamViewer Данная версия, рекомендуемая нами, способна как устанавливать соединение, так и принимать входящие соединения – одно решение для любых ситуаций. Дополнительные загрузки Чтобы поднять фирменный стиль на более высокий уровень, коммерческие потребители могут модифицировать модуль QuickSupport...
 
kurumsal kullanım için lisanslı
 
7 yıldır kullanıyorum hiç para istemediler kurumsal ağdan bağlandım.
VOLDEMAR :

Nexus 5'te karar kıldım, ancak bence akıllı telefonla işlem yapmak bir ananizmdir....

 


iyi bir akıllı, bir sır değilse de, seçimi yönlendiren neydi?

ben bunu şöyle anladım:

Hafıza
  • Dahili: 16 veya 32 GB (gerçekten daha az)
  • RAM: 2 GB

İnternette gezindikten, gereksiz tüm şeyleri attıktan sonra, bir Lenovo Communicator'a karar verdim   P780

4000 mAh pil

beş inç ekran

OS Android 4.2, 4 GB + 32 GB'a kadar MicroSD

Mobil terminalde bir sipariş açıp kapatmak için bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyorum.

kontrol edilecek

 
Bir kaya ???
Bu kadar yeter, devamı gelecek. 10 yıl önce 32 GB sabit diskim vardı. Teknoloji ne kadar hızlı ilerliyor
