Trendi takip etmeli misin? - sayfa 5

dimeon :

GERÇEK hacimleri nerede görüyorsunuz? Bloomberg aboneliğiniz var mı? Anladığım kadarıyla geniş seçenekler panosu da gözünüzün önünde mi? Ek olarak, biri seviyeyi savunursa, oynaklık azalacaktır. Tekliflerin sarkmasına izin vermeyecek yüksek hacimli koruma emirleridir.İdeal olarak, teklifler korumalı seviyeye karşı geçecektir.

Eh, Bloomberg'de bile büyük bir oyuncunun pozisyonundan çıkış hakkında bilgilendirilmeyeceksiniz. Borsalarda hedeflenen satış dönemi uzun zaman önce sona erdi. Bir oyuncu gerçekten pozisyon dışında büyükse, somut bir miktar için sipariş vermeyecektir. Büyük bir oyuncu likiditeyi kademeli olarak toplayacaktır. Aksi takdirde, pozisyonların bir kısmını belirtilen fiyattan, bir kısmını daha kötü bir fiyattan, diğer bir kısmı - daha da kötü ve DOM'nin aşağısında kapatacaktır... Bu, kotasyonun ters yönde hareket etmesine neden olacaktır.

Ayrıca piyasaların akışını nasıl takip edeceksiniz?

Piyasanın "yoğunluğu" yoktur, sadece para vardır. Örneğin eurodolar'da bir pozisyona giren Soros Fonu, Alpari veya FXCM büyüklüğünde birkaç düzine brokerin toplam pozisyonunu kolayca karşılayacaktır. Frankın son yükselişi bunu kolayca kanıtladı.

Belirttiğim gibi, bu tanımlar kolektiftir. Özellikle, hisse senedi tüccarları forumundan.

İkinci soru nereden alınır.
MT'deki hacimlerin kendi içlerinde kesinlikle anlamsal yük taşımadığını mı söylemek istiyorsunuz?
Seçenekler, vadeli işlemler ve dilerseniz göz atabilirsiniz.
Seviyenin korunmasıyla ilgili olarak - burada, sizin de fark ettiğiniz gibi, seviyenizi "yakmak" ve büyük bir hacim sergilemek gerekli değildir. Muhtemelen büyük bir oyuncu, halihazırda maruz kalmış olanı yerken kademeli olarak likidite enjekte edecektir. Buradan, seviyede büyük hacimler alıyoruz - penetrasyon için aktif bir mücadele var. Zaten kimin daha güçlü olduğuna bağlı - defans oyuncusu veya bu seviyeyi aşmak isteyen.
Tahıl verimi - evet, büyük olasılıkla olduğu gibi!
Toplu , pazarın kendisinin beslendiği boşaltma "et" anlamına gelir. Evet, sadece para var. Ve saygın hrenfx'in belirttiği gibi, bu para ya cepten cebe dolaşıyor ya da pazarın her zaman yeni "et" ile doldurulması gerekiyor, aksi takdirde her şey boşa gidebilir :)
 
Integer :
Kendinize ait bir düşünceniz yok mu?
canım, görünüşe göre hiçbir fikrin yok. Bu nedenle, yazdıklarınızı yazarsınız - yani boş yere havayı sallarsınız.
Bu konuda sizin için her şey açıksa, sizin için çok mutluyum.
Söyleyecek bir şeyiniz yoksa, çöpe atmadan geçip gitmek muhtemelen daha iyi olur! Seni kim zorluyor?
 
mmmoguschiy :
canım, görünüşe göre hiçbir fikrin yok. Bu nedenle, yazdıklarınızı yazarsınız - yani boş yere havayı sallarsınız.
Bu konuda sizin için her şey açıksa, sizin için çok mutluyum.
Söyleyecek bir şeyiniz yoksa, çöpe atmadan geçip gitmek muhtemelen daha iyi olur! Seni kim zorluyor?
Burada havayı sallamaktan başka ne yapılabilir? Nasıl bir konu, nasıl bir etki. Belki de terminalde nasıl demo hesap açılacağını bilmiyorsunuzdur? Genellikle bir demo hesabındaki iki veya üç işlem, trendi takip etmenin ve takip etmemenin ne anlama geldiğini anlamak için yeterlidir.
 
mmmoguschiy :
Buradan nereye düştün?
 
Integer :
Burada havayı sallamaktan başka ne yapılabilir? Nasıl bir konu, nasıl bir etki. Belki de terminalde nasıl demo hesap açılacağını bilmiyorsunuzdur? Genellikle bir demo hesabındaki iki veya üç işlem, trendi takip etmenin ve takip etmemenin ne anlama geldiğini anlamak için yeterlidir.
peki trend takipçisi misin değil misin? yukarıda belirtilen anlamda? hangi taraftasın? Konunun ana fikri bu. Ayrıca, trendden herhangi bir sapmanın sadece bir geri çekilme olduğunu ve bunun sonucunda ortaya çıkan düşüşün cennetten gelen manna olduğunu düşünüyor musunuz? Bu geri dönüşün bir tersine dönüşemeyeceğini mi?
 
Integer :
Buradan nereye düştün?
bunun soruyla ne alakası var
 
Integer :
Nasıl bir konu, nasıl bir etki.
sen zarfa göre hüküm verenlerdensin. artı her şey görgü konusunda eğitilmemiş - ikinci mesajdan gelen dürtme kültürün bir göstergesi değildir
 
mmmoguschiy :
Takip edebilir ve takip etmelidir, ancak bunu belirlemenin bir yolu yoktur.

takip etmek için tanımlamanız gerekir.

nasıl tanımlayacaksın? hayır, bu olmayacak. Hepsini bir kenara atın, trendi belirlemek için teknik bir yeteneğiniz yok. Buna göre takip edin.

 
Alexey :
