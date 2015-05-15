Trendi takip etmeli misin? - sayfa 13

eğilim sadece hareketin yönü olarak değil, aynı zamanda enstrümanın devam eden davranışı olarak da anlaşılabilir.

bu anlamda, tüm tüccarlar trendi takip ediyor

 
transcendreamer :

Herkes anlar ama herkes takip etmez.
 
Alexandr Murzin :
herkes bu kelimeden anladığını takip eder)) Bazıları başarılı olur, diğerleri basamaklar arasındaki son arabaya atlar
