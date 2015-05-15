Trendi takip etmeli misin? - sayfa 11

Maksim-L :

"Üstteki zili kimse çalmıyor" (Bir yerden duydum)

Hedeflere bağlı.
Sürekli olarak fatura kazanmanız ve ödemeniz gerekiyorsa, hayır. Hatta bazen unutmanız gerekiyor, tam tersine böyle bir şey var (Forex'ten bahsediyorum ve geçen gün geri tepme trendi varsa).
Oyun oynamanız gerekiyorsa ve örneğin çalışmak gibi başka bir gelir kaynağı varsa, o zaman evet, muhtemelen (ama sonuç tahmin edilemez).

neden bahsettiğim
 
Pekala, çok uzun zaman önce Eurodolar paritesi hakkında tüküren ve konuşan beyler "trendovikler" - hala hayatta mısınız?
Daniil Stolnikov :
Pekala, çok uzun zaman önce Eurodolar paritesi hakkında tüküren ve konuşan beyler "trendovikler" - hala hayatta mısınız?
ve yeterince "tavsiye" duyduktan sonra her zaman sadece tuz mu alıyorsunuz?
 
Vladimir Zubov :
ve yeterince "tavsiye" duyduktan sonra her zaman sadece tuz mu alıyorsunuz?
şimdi neyle ilgiliydi? ))
 
Daniil Stolnikov :
Pekala, çok uzun zaman önce Eurodolar paritesi hakkında tüküren ve konuşan beyler "trendovikler" - hala hayatta mısınız?

Sana ne uymuyor? Trend hala devam ediyor...

Serqey Nikitin :

Sana ne uymuyor? Trend hala devam ediyor...


Aslında şimdi devam ediyor mu yoksa zaten yükseliyor mu söylemek zor. Bunun yerine, pariteye dayanan herhangi bir trend sistemi tarafından sürdürülmesi pek mümkün olmayan bir geri dönüşe veya büyük bir geri dönüşe yönelik bir önyargıya sahip bir dairedeyiz!!! Ne de olsa, şimdiden 900 punt'luk bir geri alma işlemimiz var - bu sizin için değil!

ZY Resimde hiçbir şey net değil - ne tür bir çift değil, zaman çerçevesini bırakın. Ayrıca, anlaşma satın almaya değer. Yani trend aşağı mı?
 
Daniil Stolnikov :
pariteye dayanan herhangi bir trend sistemine dayanması pek mümkün olmayan !!!

Ve bu "pariteye dayanan trend sistemleri" nelerdir?

Trend sistemlerinin trend dedektörleri olarak çalıştığını ve herhangi bir parite hakkında bir şey bilmediklerini saf bir şekilde düşündüm.

 
Daniil Stolnikov :
Aslında şimdi devam ediyor mu yoksa zaten yükseliyor mu söylemek zor. Bunun yerine, pariteye dayanan herhangi bir trend sistemi tarafından sürdürülmesi pek mümkün olmayan bir geri dönüşe veya büyük bir geri dönüşe yönelik bir önyargıya sahip bir dairedeyiz!!! Ne de olsa, şimdiden 900 punt'luk bir geri alma işlemimiz var - bu sizin için değil!

ZY Resimde hiçbir şey net değil - ne tür bir çift, hatta zaman dilimi bile. Ayrıca, anlaşma satın almaya değer. Yani trend aşağı mı?
Trendin düştüğünü kim söyledi? Amatörlere inanmayın... Trend yükseldi ve uzun süredir böyle (ind.7 - mavi - yukarı, pembe - aşağı). Evet düz bir alan vardı ama yatay bir kanal boyunca hesaplandığında çok genişti. Ama beğenmediysen kısa devam et...
 
George Merts :

Ve bu "pariteye dayanan trend sistemleri" nelerdir?

Trend sistemlerinin trend dedektörleri olarak çalıştığını ve herhangi bir parite hakkında bir şey bilmediklerini saf bir şekilde düşündüm.

Hangileri - hangileri "küresel" trendi takip ediyor. Yani pariteye kadar. STE paritesi - kırmızı bir kelime için - "küresel" trendin yaklaşık hedefini belirtmek için
 
Serqey Nikitin :
Trendin düştüğünü kim söyledi? Amatörlere inanmayın... Trend yükseldi ve uzun süredir böyle (ind.7 - mavi - yukarı, pembe - aşağı). Evet düz bir alan vardı ama yatay bir kanal boyunca hesaplandığında çok genişti. Ama beğenmediysen kısa devam et...
Ne amatörler - burada tüm UZMANLAR

Başvuru için - bu konuyu ve duygularla ilgili paralel olanı okuyun - rendelerin ne hakkında olduğunu anlayacaksınız))
