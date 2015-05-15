Trendi takip etmeli misin? - sayfa 11
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"Üstteki zili kimse çalmıyor" (Bir yerden duydum)
Hedeflere bağlı.
Sürekli olarak fatura kazanmanız ve ödemeniz gerekiyorsa, hayır. Hatta bazen unutmanız gerekiyor, tam tersine böyle bir şey var (Forex'ten bahsediyorum ve geçen gün geri tepme trendi varsa).
Oyun oynamanız gerekiyorsa ve örneğin çalışmak gibi başka bir gelir kaynağı varsa, o zaman evet, muhtemelen (ama sonuç tahmin edilemez).
Pekala, çok uzun zaman önce Eurodolar paritesi hakkında tüküren ve konuşan beyler "trendovikler" - hala hayatta mısınız?
ve yeterince "tavsiye" duyduktan sonra her zaman sadece tuz mu alıyorsunuz?
Pekala, çok uzun zaman önce Eurodolar paritesi hakkında tüküren ve konuşan beyler "trendovikler" - hala hayatta mısınız?
Sana ne uymuyor? Trend hala devam ediyor...
MetaTrader ticaret platformunun ekran görüntüleri
EURUSD, H6, 2015.05.14
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
temp_file_screenshot_19167.png
Sana ne uymuyor? Trend hala devam ediyor...
ZY Resimde hiçbir şey net değil - ne tür bir çift değil, zaman çerçevesini bırakın. Ayrıca, anlaşma satın almaya değer. Yani trend aşağı mı?
pariteye dayanan herhangi bir trend sistemine dayanması pek mümkün olmayan !!!
Ve bu "pariteye dayanan trend sistemleri" nelerdir?
Trend sistemlerinin trend dedektörleri olarak çalıştığını ve herhangi bir parite hakkında bir şey bilmediklerini saf bir şekilde düşündüm.
Aslında şimdi devam ediyor mu yoksa zaten yükseliyor mu söylemek zor. Bunun yerine, pariteye dayanan herhangi bir trend sistemi tarafından sürdürülmesi pek mümkün olmayan bir geri dönüşe veya büyük bir geri dönüşe yönelik bir önyargıya sahip bir dairedeyiz!!! Ne de olsa, şimdiden 900 punt'luk bir geri alma işlemimiz var - bu sizin için değil!
ZY Resimde hiçbir şey net değil - ne tür bir çift, hatta zaman dilimi bile. Ayrıca, anlaşma satın almaya değer. Yani trend aşağı mı?
Ve bu "pariteye dayanan trend sistemleri" nelerdir?
Trend sistemlerinin trend dedektörleri olarak çalıştığını ve herhangi bir parite hakkında bir şey bilmediklerini saf bir şekilde düşündüm.
Trendin düştüğünü kim söyledi? Amatörlere inanmayın... Trend yükseldi ve uzun süredir böyle (ind.7 - mavi - yukarı, pembe - aşağı). Evet düz bir alan vardı ama yatay bir kanal boyunca hesaplandığında çok genişti. Ama beğenmediysen kısa devam et...
Başvuru için - bu konuyu ve duygularla ilgili paralel olanı okuyun - rendelerin ne hakkında olduğunu anlayacaksınız))