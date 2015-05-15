Trendi takip etmeli misin? - sayfa 10

Bugün trend hakkında konuşacağız. Trend, s..ka, değiştirilebilir :-D
 
mmmoguschiy :
Bakalım trend ne zaman ihtiyaçlarımızı takip etmeye başlayacak?
 
Alexey :
her şey ihtiyaçlara bağlı
 
mmmoguschiy :
trendi sipariş edenin ihtiyaçları
 
transcendreamer :
Yakınlarda bir yerde kukla
 
Pekala, modaya uygun yaşlı erkeklerin bayanlar ve bayları, hala trendlere inanıyor muyuz? Hala takipte miyiz? :-D
 
mmmoguschiy :
Amerikalıların kendi eğilimleri vardır).
 
mmmoguschiy :
Ve kim nasıl. Biri takip ediyor, biri "karşı trend"de. birisi "pohrentrend" dir. Birisi "Nereye gideceğimi %100 biliyorum"
 
MIG32 :
birisi bir trend mi? hayır duymadım
 

"Üstteki zili kimse çalmıyor" (Bir yerden duydum)

Hedeflere bağlı.
Sürekli olarak fatura kazanmanız ve ödemeniz gerekiyorsa, hayır. Hatta bazen unutmanız gerekiyor, tam tersine böyle bir şey var (Forex'ten bahsediyorum ve geçen gün geri tepme trendi varsa).
Oyun oynamanız gerekiyorsa ve örneğin çalışmak gibi başka bir gelir kaynağı varsa, o zaman evet, muhtemelen (ama sonuç tahmin edilemez).

