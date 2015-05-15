Trendi takip etmeli misin? - sayfa 10
Bugün trend hakkında konuşacağız. Trend, s..ka, değiştirilebilir :-D
Bakalım trend ne zaman ihtiyaçlarımızı takip etmeye başlayacak?
her şey ihtiyaçlara bağlı
trendi sipariş edenin ihtiyaçları
Pekala, eski trend belirleyicilerin bayanlar ve bayları, hala trendlere inanıyor muyuz? Hala takipte miyiz? :-D
Ve kim nasıl. Biri takip ediyor, biri "karşı trend"de. birisi "pohrentrend" dir. Birisi "Nereye gideceğimi %100 biliyorum"
"Üstteki zili kimse çalmıyor" (Bir yerden duydum)
Hedeflere bağlı.
Sürekli olarak fatura kazanmanız ve ödemeniz gerekiyorsa, hayır. Hatta bazen unutmanız gerekiyor, tam tersine böyle bir şey var (Forex'ten bahsediyorum ve geçen gün geri tepme trendi varsa).
Oyun oynamanız gerekiyorsa ve örneğin çalışmak gibi başka bir gelir kaynağı varsa, o zaman evet, muhtemelen (ama sonuç tahmin edilemez).