Trendi takip etmeli misin? - sayfa 12

Daniil Stolnikov :
Ne amatörler - burada tüm UZMANLAR

Başvuru için - bu konuyu ve duygularla ilgili paralel olanı okuyun - rendelerin ne hakkında olduğunu anlayacaksınız))
Bunu düşünmek gerekiyor - trendleri ve duyguları karıştırmak için ... Evet, evet, siz - "UZMANLAR" - daha iyi bilirsiniz ...
 
Serqey Nikitin :
öyle oldu - seni bu şubeye çektim - gitmediler)) oraya ovmak zorunda kaldım

ZY BEN ÖZEL DEĞİLİM
 
Trendi takip etmeyen, ilk saniye için ödeme yapar. Birinci!
 
Alexey Busygin :
Trader'ın asıl amacının kar elde etmek olduğu düşünülürse, o zaman "trendi takip etmek ya da etmemek" sorusu ikinci bile değil...
 
Serqey Nikitin :
Hangisi o zaman? birinci ve ikinci değilse
 
Alexey Busygin :
onuncu
 
Hangi araç olduğuna bağlı.
 
Alexandr Murzin :
Hangi araç olduğuna bağlı.
trende karşı kürek çekmek zor
 
Alexey Busygin :
Özellikle "küresel"e karşı. Yahudilere göre üni var
 
Daniil Stolnikov :
Hayır, ben başka bir şeyden bahsediyorum, sistem böyle, trende karşı duruyorsun ama karanlıktasın. Bunu yapmak için 30 dolar, yaklaşık 3000 puan ayırmanız ve pozisyonu tutmanız gerekiyor. Ve seyahat yönünde 90 dolara yakın, o zaman yönde emin olacak ve tükenmişlik içinde kalmayacaksınız.
