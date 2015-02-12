Brokerinizin sırları
okunacak bir sürü mektup. Bir bakışta, ne söylemek istediğini anladım. Belki konuyla ilgili değil - "Komisyoncunuzu nasıl aldatırsınız" kitabını okuyun :-D Bu arada, bize ne hakkında olduğunu söyleyin ))
Daha sonra bir sürü mektup okuyacağım ve daha ayrıntılı cevaplayacağım))
Daha sonra bir sürü mektup okuyacağım ve daha ayrıntılı cevaplayacağım))
zor gerçek
ustalaş, oku ... Saçmalık ...
Myth63 :Palyubom'un bir gerçeği var
ustalaş, oku ... Saçmalık ...
Diğer tarafta nasıl olduğunu bilmiyorum, ama kendi deneyimlerimden komisyoncu adına yakın duraklar için avlanmayı biliyorum.
lostourist :ons değil...
Palyubom'un bir gerçeği var
Palyubom'un bir gerçeği var
sandex :gerçek ciltler için herhangi bir demo terminali bulun ve her şeyi anlayacaksınız....
Diğer tarafta nasıl olduğunu bilmiyorum, ama kendi deneyimlerimden komisyoncu adına yakın duraklar için avlanmayı biliyorum.
Diğer tarafta nasıl olduğunu bilmiyorum, ama kendi deneyimlerimden komisyoncu adına yakın duraklar için avlanmayı biliyorum.
Myth63 :daha spesifik olarak tek bir gramdan
ons değil...
ons değil...
sandex :tek bir DC'nin fiyatı 1 pip hareket ettirecek miktarı yok
daha spesifik olarak tek bir gramdan
daha spesifik olarak tek bir gramdan
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gerçekten de, konu çok alakalı ve hatta önemlidir.
En ilginç şey, bu soruya nasıl cevap vereceğimi düşündüğümde, bana bunu soran kişiye dikkatlice bakıyorum.
Cevabımla ya ona zarar verebilirim ya da ona yardım edebilirim.
Bu, son zamanlarda konuyla ilgili çok sayıda akıllı literatür okumuş acemi bir tüccarsa, muhtemelen stoploss kullanmadan büyük bir risk aldığımı düşünüyor.
Bu, iyi bir gerçek ticaret deneyimine sahip bir tüccarsa, cevapla iki kat ilgileniyor. Zararı durdur emrinin ne olduğunu tam olarak biliyor.
Ve böylece, birine veya diğerine zarar vermemek ve aynı zamanda bu soruyu doğru ve "görsel olarak" cevaplamak için size komisyoncuların bazı sırlarından bahsedeceğim.
Komisyoncu kim..? Bu, kendileriyle ticaret hesabınızı açarak paranızı "verdiğiniz" şirketin genel adıdır. Alım satım işlemlerini siz yaparsınız ve aracı kurum ticaret terminalinizden gelen emirleri yerine getirir. Bu, Market'e erişmenizi sağlayan ve hesabınızın bakımını yapan şirkettir. Yani, gördüğünüz gibi, bir komisyoncu olmadan yapamazsınız.
Neredeyse her gün, televizyon ekranlarından bize onlara gelmemizi ve sonunda zengin bir insan olmamızı teklif eden çeşitli finans şirketlerinin reklamlarını görüyoruz. Bağımsızlık kazanın.
Sana öğretecekler. Sana gösterecekler. Anlatacaklar... Ve her şey bedava..!
Finans piyasalarında alım satım üzerine tüm bu kurs ve seminerleri sizin için tamamen ücretsiz olarak düzenlerler.
Bu neden oluyor? Neden ücretsiz? Bu onların ilgisi nedir? Ve entrika nedir?
Sana milyoner ol dedikleri zaman yalan söylemezler. Size kurs almayı teklif ettiklerinde ve fiyat dalgalanmalarından nasıl kâr elde edildiğini anladıklarında yalan söylemezler.
Finansal piyasalar, elbette, kazanma fırsatı sağlar. Ayrıca, elbette, takas işlemleri için de gereklidirler. Aslında, döviz işlemleri piyasaların (en azından döviz piyasalarının) doğrudan amacıdır. Ancak geliştikçe ve insani ilerleme kaydettikçe, piyasalar çok çeşitli katılımcılar için ticaret platformları haline geldi. Ve bugün, zamanımızda, piyasalar da öyle düzenlenmiştir ki, mümkün olduğu kadar çok insan mümkün olduğu kadar çok para kaybeder...
Her finans şirketi, müşterilerine kendi yöntemleriyle para kazandırır. Bu çok geniş bir tartışma alanıdır. Ama konumuzdan uzaklaşmayacağım.
Güzel, umut verici reklam, acemi tüccarlar arasında yaklaşık %90'ının paralarını kaybedeceği ve pazarlara asla geri dönmeyeceğine dair üzücü istatistiklerden bahsetmiyor. Ve kalan %10'dan sadece %1'i uzun uğraşlar sonucunda kazanabilecektir. Şu rakamlara bir bakın... %99 para kaybedecek. Ve %1 onları alacak. Tabii ki, tüm para bu başarılı tüccarlara gitmeyecek. Ama bir kısmı ceplerine girecek.
Piyasaların sürekli fon toplaması gerekiyor. Bu nedenle, halk arasında bu tür propagandalar yapılmaktadır. Lütfen gelin ve deneyin. Birdenbire işe yarıyor. Ve yalan söylemezler. Biri alır. Başarılı insanların açık örnekleri var.
Aracı kurumlar tarafından müşterilerden para "sallama" örneği aşağıdaki gibidir. Bu, kayıpları sınırlamak için kayıpları durdurmakla ilgili olan şeydir.
Müşterileri için küresel pazarlara erişim sağlayan bir aracı kurum düşünün.
Bu tür şirketler, tüccarların da oturduğu işlem odalarına sahiptir. Kendilerine gelen satış ve satın alma emirlerini yerine getirir ve sunarlar. Ayrıca müşterilerinin siparişlerinin bulunduğu tüm seviyeleri de görüyorlar. senin emirlerin. Alımlarınız ve satışlarınız. Ayrıca, Kar Al ve Zarar Durdur'u hangi seviyelerde yerleştirdiğinizi de açıkça görürler. Çok önemli miktarlarla (lotlarla) çalışırlar. Gerektiğinde yaptıkları işlemlerle fiyatı yukarı aşağı hareket ettirebilirler. Ve eğer belirlisayıda siparişin şu veya bu seviyelerde biriktiğini görürlerse, fiyatı bu seviyelere sürüklerler. Pozisyonlarınızı kesip paranızı kendilerine alıyorlar. Pozisyonlarınızın hacimleri büyük olmasa bile, o zaman tüm müşteri hesapları kitlesi ölçeğinde, onlar tarafından kesilen pozisyon miktarları çok büyük olacaktır.
Ticaret yapmayı öğrendiğimde para yönetimi kurallarına uymaya çalıştım. Küçük hacimli pozisyonlar açmaya çalıştım ve kayıpları sınırlamak için her zaman stoplar belirledim. Şaşırtıcı bir şekilde, bu tür pozisyonların neredeyse tamamı, açıkça kârlı olsalar (doğru yönde açılmış olsalar bile) kayıplarla kapatıldı. Stop emirleri verdim ve fiyatın tam anlamıyla bir mıknatıs tarafından sınırlayıcıların olduğu seviyelere çekildiğini izledim. Öngörülen pozisyonlarımı kestikten sonra fiyat, hiçbir şey olmamış gibi önceki orana döndü. Ve para kaybettim ve nedenini merak ettim ...
Ve bu, küçük bir sermayeye sahip bir kişi olarak, büyük bir düşüşü göze alamazsam ve bu nedenle nispeten yakın duraklar ayarladıysam her zaman böyleydi. Broker ne kullanıyor? Brokerlerin küçük sermayeli birçok müşterisi vardır. Serbest bağımsızlığın reklamı ve tanıtımı yoluyla müşterileri çekerler. Sınıfta size hisse senedi ticaretinin varsayımlarını gösteriyorlar. Risk yönetimi hakkında konuşun. Sermaye yönetimi kuralları hakkında. Konumlarını savunmanın önemi üzerine. Kayıpları sınırlamak için kayıpları durdurmaya özel önem verirler. Size neyin önemli olduğunu açıklayın. Ve yalan söylemezler. Gerçekten öyle. Sonuçta, aniden trendin yönünü yanlış tahmin ettiniz. Fiyat aleyhinize olursa zararı giderirsiniz ama tüm parayı kaybetmezsiniz derler. O gibi.
Sadece size küçük sermaye ile ticaret yaparken, "gürültüden" zarar görmemeniz için güvenli bir mesafede zarar durdurma ayarlayamayacağınızı söylemezler. Nispeten uzak bir stop emri verirseniz, ciddi bir düşüşe katlanmak zorunda kalacaksınız. Bu nedenle, öyle bir mesafeye bakıyorsunuz ki, fiyat aniden aleyhinize giderse ve stop tetiklenirse en azından bir şeyiniz kalır.
Ve sonuç ne..? Siz ve sizin gibi birçok küçük sermaye tüccarı, stoplarınızı mevcut seviyelere o kadar yakın yerleştiriyorsunuz ki, salonlarda oturan kurumsal tüccarlar pozisyonlarınızı kesmekte zorlanmayacaklar. Paranızı alacaklar. Sinik ve acımasız. Aynı zamanda birbirleriyle şakalaşıyorlar. Ve birbirleriyle rekabet ederler.
Brokeriniz paranızı bu şekilde avlar.
Alım satım yaparken şunu unutmayın ve sizi ilgilendirmediğini düşünmeyin.
Peki ne yapmalı? Bu şartlar altında nasıl olunur? Bu mücadeleden nasıl galip çıkılır?
Cevap biraz karmaşık.
Büyük sermayeli tüccarlar, stop ayarlamayı göze alabilir. Bir pozisyonu savunduklarında, bu kadar yeterli bir mesafede dururlar. Aynı zamanda, düşüşleri tolere etme yeteneğine sahip olarak, fiyat hala aleyhinize giderse çok fazla kaybetmezsiniz. Gördüğünüz gibi, hepsi sermayenizin büyüklüğüne bağlı.
Sermaye canlılık sağlar. Ve ne kadar çok sermayeniz varsa, o kadar fazla hareket alanınız olur.
Tüm acemi tüccarların zorluğu, hata yapamayacak olmanızdır. Kaybedilen pozisyonları açamazsınız. Analiziniz doğru ve optimal olmalıdır. Başlangıçtaki stratejiniz saldırgandan başka bir şey olarak adlandırılamaz (aslında bu kabul edilemez), çünkü hayatta kalmaya zorlanıyorsunuz. Ve bir düşüş yaşarsanız, ancak tahmininize ve analizinize inanırsanız, Piyasa sizi cömertçe ödüllendirecektir. Sermayeniz ne kadar küçükse, kayıpları sınırlamak için zararları durdurma olasılığınız o kadar düşük olur.