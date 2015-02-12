Brokerinizin sırları - sayfa 20
Bana bir Skype bağlantısı gönderildi.Komisyoncuların Tüccarların Gözünden Saklı İç Sırları
Ama henüz okumadım. Hiçbir şey söyleyemem.
Doğru olanı yapıyorsun, sadece cari bir kar koyman gerekiyor ve eğer bir stop loss koyarsan, o zaman sadece bir artı ile
Diğer tarafta nasıl olduğunu bilmiyorum, ama kendi deneyimlerimden komisyoncu adına yakın duraklar için avlanmayı biliyorum.
Şimdi, özünde bir stoploss'un tam olarak ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum, ama sadece bir şey söyleyebilirim - icat edilen her şey bize karşı icat edildi!!! Örneğin, açık bir satın alma emri ve diyelim ki 100 puanlık keskin bir aşağı hareketle normal bir haber bülteni alalım. Stoploss nereye vuracak? Bu doğru - en altta! Bazı insanlar, zararı durdurmayı aynı seviyede bir durdurma ile değiştirir, ancak satış durdurmasının uygulanmasının özelliği, negatif kayma ile yürütülmesidir. Bu nedenle, stop loss ile aynı yerde yürütülecektir - yani en altta. Buna karşılık, pozitif kaymalı bir Satış Limiti yalnızca mevcut fiyatın üzerinde belirlenebilir. Tüm bunlara bir de at marjları ve komisyonları ekleyelim.... Piyasa aleyhimize çalışıyor))
ne beynimi yıkıyorsun
Deride, 2. satır saf İngilizce olarak kırmızı ile işaretlenmiştir, Kaybı Durdur yazılmıştır
neden beynimi yıkıyorsun
Deride, 2. satır saf İngilizce olarak kırmızı ile işaretlenmiştir, Kaybı Durdur yazılmıştır
Yukarıdaki durumun aidiyetini özellikle vurguladım, yani "haber bülteni" ve "100 nokta keskin aşağı hareket". Bu durumda %90 olasılıkla stoploss işleminiz belirtilen fiyattan değil, piyasada yani o anki cari fiyattan gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, birçok tüccar 15 Ocak'ta zarara uğradı.
İsme gelince - şimdi söylediğim gibi, zararı durdur denilen şey yerine tam olarak hangi emrin açıldığını söylemeyeceğim (tanıma bakılırsa, bu sadece bir satış durağıdır) - ancak yarın kontrol edebilirim, ama gerçek bundan değişmiyor - büyük fiyat hareketlerinde beklenenden daha büyük bir eksi ile kapatacaksınız!
Ekran görüntüsünün ne hakkında olduğunu tam olarak anlamadım. tahmin etmeye çalışacağım:
Durdurma 10 puan olsa ve fiyat, haklı olarak belirttiğiniz gibi, 2-5 hızlı (zamanında) kenelerde 150'yi geçse bile, orada çalışacak. Dur ya da sat dur fark etmez, bu sizin satış emrinizdir. Olur ve yazmalarına rağmen kalmanız gerekir. Ama aynı zamanda birisi her zaman yazmadıklarını da yazdı.
Frank son zamanlarda kaymaların ne olduğunu iyi gösterdi :)
evet, herhangi bir hareket, zararı durdur yalnızca artıda kapatılmalıdır
15'inde, frankta uzun bir pozisyonda nasıl kapatacağınızı ve herhangi bir zararı durduracağınızı görmek çok ilginç olurdu :-D