Brokerleri boş yere küçümsüyorsunuz, çok fazla zarar verebilirler ve hatta terminaldeki raporlar bile deli olduğunuzu söyleyecektir! Tabii ki kâr, zarar ve pozisyonların bağımsız kayıtlarını tutmadığınız sürece.
Yalnızca bu gönderiye göre yargılarsanız, muhtemelen değerlendirmemi hafife alıyorsunuzdur.
Forum: yanıtlarken imleç bir alıntıya atlar
Açıklamalar geliyor :)
Ve günlüğün yarısı kırmızı:
Profiline bakmaya çalıştım... "Şeytan bacağını kıracak." Tarihinizde dalga geçme arzusu yok. Profildeki bağlantıya gittim - bir bardel. Okumayacağım bile. Çünkü herhangi bir arzu ve güven uyandırmaz. Böyle ilerici sonuçlarınız olsaydı, MQL5 topluluğunun bunu öğrenmesini kolaylaştırmaya çalışırdınız. Bu gerçekleşmiyor. Ve profilde satılık sadece 4 ürün var. Askıya alınmış robotlarla tek bir gerçek sinyal yok. Tek bir demo bile yok. Süper bir tüccar olduğunuz için kartvizitinizi alın. Yine de, böyle bir Pinokyo sihirbazı olduğunuz için hayır işleri yapın. Eminim robotun kazandığı parayı bağışlayabileceğiniz birçok yer vardır.
Robotlarla ticaret yapmayan birkaç PAMM hesap yöneticisi tanıyorum. Bunlardan ikisi MQL5 topluluğunda bulunmaktadır. Onları buraya getirmeyeceğim.
Çünkü insanlara saygı duymuyorsun. Sen bir kavgacısın. Seninle uğraşmak - sadece sinirlerini boz. Ve bir tüccarın sakin ve aklı başında kalması daha iyidir.
Onlar (PAMM yöneticileri) dürüstlükleriyle ün kazanmış saygı duyulan kişilerdir. Ve onlar hakkında konuşmayı bile hak etmiyorsun.
Süper robotlarınla otur. Ve bıyık altında kendini takas et. Başarınız kimseyi ilgilendirmez. Çünkü Herkesin Pazar'a yaklaşmak için kendi yolu vardır.
Benim hakkımda ne düşündüğün umurumda değil.
Seninle böyle konuşuyorsam, bunu kendin istedin demektir.
Kendini beğenmiş bir Treidun'sun.
Ellerin ve kafanla ticaret yapamazsın. Bu zaten açık. Psişe (psikoloji) ile açıkça düzenli değilsiniz (küskünlük, dengesizlik, narsisizm ...).
Ve muhatabı hissedemiyorsanız analiziniz kötü.
Ve robotlarınız, size kâr getirirlerse, sonsuza kadar değil, çünkü. piyasalar tahmin edilemez. Ve hiçbir TS sonsuza kadar etkili olamaz. Becerilerinizi kendiniz geliştirmeniz gerekiyor, o zaman robotlara ihtiyaç kalmayacak. Ve dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda, para kazanmak için sadece internete ve bir bilgisayara ihtiyacınız var. Robotlar bunu yapamaz.
Süresiz olarak devam edebilirsiniz. Ama bundaki noktayı göremiyorum. Bu sana son yazım.
Bir kez daha tekrar ediyorum: Zamanımı ve sinirlerimi size harcamak için bir istek uyandırmıyorsunuz. Evet, hatta size insanları verin. Bıyık altında kendini takas et. Ve bayrak senin elinde.
Hissedin - adil seks, Guys sayılar ve gerçeklerle çalışır.
Kartvizite ihtiyacım yok. Ben zaten her şeyi kendime kanıtladım.
Piyasa sizin nasıl gördüğünüzü kesinlikle umursamıyor.
2012 için dimeon takma adından işlemler var (kahramanımız olduğu gerçeği değil):
Gerçekten de, epeyce lahana satıldığı açıktır.
Ancak, ilk olarak, güçlü oynaklık (çok sayıda işlem kaybetme).
İkincisi, kendiniz bir ticaret yaptığınız bir gerçek değil (belki de başka birinin ticaretini kopyaladınız).
Üçüncüsü, üç yıl önceydi.
Ve şimdi 2015.
Bu yüzden gerçek sinyalleri açın, robotlarınızı asın.
Bugünün verileriyle ticaret yapmalarına izin verin.
O zaman insanlar teklif eder.
Yeni bir ticaret haftası başladı.
Tüm karlar.
Ve demir sinirlerin var.
dimeon takma adından 2013 yılı operasyonları (bunun bizim kahramanımız olduğu gerçeği değil):
