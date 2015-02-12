Brokerinizin sırları - sayfa 3
Zihinsel Durdurma Kaybı nedir?
Genellikle, bir stop loss koyduğunuzda, bunu brokerinizin öğrenebileceği platformunuzda yaparsınız. Zihinsel durdurma kaybı, platformunuza fiziksel olarak yerleştirmediğiniz ve otomatik olarak kapatılamayan bir kayıptır.
1.16000'de uzun bir EUR/USD'ye gittiğinizi düşünelim.
Fiyat 1.15950 seviyesine ulaştığında pozisyonu hemen kapatacak bir otomatik stop ayarlayabilir veya zihinsel stoploss kullanabilirsiniz. Ancak, zihinsel stopları kullanarak pozisyonu izlemeniz gerektiğini unutmayın, çünkü artık olağan stoploss yerine, piyasa kapanış kayıpları seviyenize yaklaştığında size bir sinyal verecek alarmlar kuracaksınız. Ve alarmlarınız çaldığında, bilgisayara geri dönmeniz ve kapatılıp kapatılmayacağına karar vermek için konumu dikkatlice izlemeniz gerekir.
Zihinsel Durdurma Kaybı nasıl ayarlanır? Birkaç şeyin yapılması gerekiyor.
Bir pozisyon için ne kadar risk olduğunu öğrenin
Bilgisayar başında oturmayacaksanız, maksimum risk seviyenize ulaşmadan önce x puanlık bir alarm kurun.
Temel olarak, hepsi bu. Alarmın durma seviyesine ulaşılmadan biraz önce sizi uyarmasını istiyorsunuz. Fiyat hızlı hareket ederse, daha hızlı ilerleyebileceğini ve bunun potansiyel olarak tehlikeli bir durum olduğunu anlayacaksınız. Elbette alarmların ayarlanma seviyesi tamamen sizin durumunuza bağlıdır. Uyumaya giderseniz, daha fazla sinyal ayarlamalısınız. Sadece youtube'da sörf yaparsanız, o zaman daha az (çünkü yakındasınız).
Pekala, pozisyonu kopmadan takip edecekseniz, sinyallere hiç ihtiyacınız olmayacağı açık.
Ve daha uzun bir süre için tahminde bulunamıyorsanız, o zaman tabii ki 1:500 kaldıraç ile çok az şansınız var. Otokontrol sadece en üst düzeyde olmamalıdır. Burada tüccarınızın ruhunu yıllarca geliştirmeniz gerekiyor. Ve neredeyse tüm pipsçiler (süper deneyimli olanlar değilse) istatistiklerde hesaplarında kırmızı çizgilere sahiptir ve daha az yeşil çizgi vardır. Borsa böyle işlem görmez. Stoploss uygularsanız - %50'den fazla pozisyonunuz önce ayağa kaldırılacaktır (çünkü onu uzağa koyamazsınız). Uzun/orta vadede alım satım yaparsanız - para kazanma şansınız vardır. Bu durumda stoploss gerekmez.
Ancak zaten ciddi sermayeniz varsa ve 1:1 marjla işlem yaptığınızda kaldıraç kullanmanıza gerek yok. İşte o zaman stop loss stratejinizin bir parçası olabilir. Bu arada, siz küçük bir spekülatörsünüz - kayıpları sınırlamak için tüm durdurma kayıplarınız fiyattan etkilenecek, bundan sonra doğru yönde hareket etmeye devam edecek, ancak siz olmadan.
1992'den beri uluslararası sermaye piyasalarında çevrimiçi yatırımlarda uzmanlaşmış lider bir uluslararası banka olarak piyasada kendini konumlandırmıştır. Saxo Bank, müşterilerine para birimleri, hisse senetleri, CFD'ler, vadeli işlemler, opsiyonlar ve diğer türevler ile ticaret yapma fırsatı sunar; güven yönetimi hizmetleri sunmaktadır.
Bir broker olarak Saxo Bank'ın avantajlarının yanı sıra, onlarla iş yapmadan önce ciddi olarak düşünmenizi sağlayan bir takım dezavantajlar da vardır. Ticaret sürecinde, bazı olumsuz noktalar ve düzenli olarak ortaya çıkar. Önemli dezavantajlardan biri, tüccarların duraklarının yıkılmasıdır.
Bir kere kazadır. İki veya daha fazla bir kalıptır.
Okuyuculara, Saxobank'ın kendisi hakkında yazdıklarına dikkat edin (sitenin ana sayfasında ilanlar http://www.saxobank.com/):
Saxo Bank, uluslararası sermaye piyasalarında profesyonel hizmetler sağlama konusunda uzmanlaşmış olup, özel tüccarlara ve finans şirketlerine en gelişmiş yatırım ve işbirliği modellerini sunmaktadır.
Saxo Bank, tam bankacılık statüsüne sahip lisanslı bir finans kuruluşudur. Banka, Avrupa Birliği'nin en yüksek mali düzenleyici otoritesi olan Danimarka FSA'sının denetimi altında faaliyet göstermektedir.
Bağımsız forumlara göre, yöneticilerinin yeni müşteriler çekmek, sık sık telefon etmek ve “nasılsın?” diye sormak gibi konularda son derece aktif olduklarına dair bir görüş var.
Ve bir hesap açtığınızda durum değişir, tüccara olan ilgi giderek zayıflar ve sıfıra iner. Sonra soruları ve mektupları cevaplamakta isteksizler ve gelecekte genellikle unutuyorlar.
Ayrıca, kendi platformları rahatsızlık verir (yalnızca Internet Explorer 5.5 tarayıcısı aracılığıyla kullanılır, genellikle donar). Ek olarak, teknik sınırlamalar nedeniyle bir stop loss koymak mümkün değildir. Başka can sıkıcı özellikler de var. Örneğin, SaxoTrader, "böyle bir banka şu seviyeye satar" gibi belirsiz mesajlar gönderir.
Forex ücretleri ve komisyonları da oldukça yüksektir: Minimum hacmin (minimum Forex lotu 5000) altındaki para birimleriyle işlem yaparken idari maliyetleri karşılamak için 10 USD'lik bir komisyon alınır.
Şirketin münhasıran İngilizce olarak sağlanan sözleşmesi ciddi şüphelere neden olur. Bu nedenle, sözleşmenin inceliklerini bulmak zordur. Görüşmede şirket yöneticisinin belirttiği tek şey, sözleşmenin “standart” olduğu ve haberden önce bir dakika içinde erişimi kapatıp, haber çıktıktan sonra açmalarıydı.
Yukarıdaki Gerçekler, bankanın hangi "profesyonel" hizmetlerde uzmanlaştığını, müşterilerle hangi "mükemmel" işbirliği modellerini sunduğunu açıkça göstermektedir. Özellikle dikkat çeken, FSA'da bulunduğu yakın denetimdir - yüzgecin en yüksek gövdesi. AB düzenlemesi.
Bankanın güçlü bir reklam departmanı var: Saxobank bağlantısını kaybederseniz, İnternet'teki sayısız ilandan kolayca bulabilirsiniz. Mükemmel müşteri departmanı: Gerçek bir ticaret hesabı açmadan önce herhangi bir konuda size kibarca ve kültürel olarak tavsiyede bulunacaklar, sizi birkaç kez geri arayacaklar, onlara para transferinde herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadığınızı soracaklar.
Mükemmel teknik destek: "nasılsın" diye sürekli ararlar, tebrik kartları gönderirler.
Muhtemelen size daha çok ses/görüntü forumu uyacaktır.Herkese iyi geceler. Ticaretin açılmasından önce dinlenin. En azından tüm hafta boyunca EUR/USD'de bir düşüşe katlanmak zorundayız. yanılıyorsam sevinirim. :-)
Muhtemelen size daha fazla ses / video forumu uyacaktır.Herkese iyi geceler. Ticaretin açılmasından önce dinlenin. En azından tüm hafta boyunca EUR/USD'de bir düşüşe katlanmak zorundayız. yanılıyorsam sevinirim. :-)
işte EUR/USD için pozisyonum
işte EUR/USD için pozisyonum
Fiyatın ne zaman düşmeye devam edeceğini tam olarak tahmin etmek imkansız. Bu ancak gerçekte görülebilir. Bu nedenle, Satış Durdurma gereklidir. Ancak "gürültü" tarafından dokunulmaması için makul bir mesafede.
Düzeltme sona erdiğinde, Piyasanın kendisi bir Satış Durdurma açacaktır. Düşüşün tamamı, trendin devam etmesiyle geri püskürtülecek. Ve aşağı çekme pozisyonundaki eksi iki kat hızla eriyecek. Bu arada, bu aynı zamanda sesi de artıracaktır. Bana göre, düzeltme ne kadar ileri olursa o kadar iyi. Çünkü Piyasa çok uzun süre tek yönde hareket etti. Ve her seferinde bir veya bir buçuk lotluk açgözlü pozisyonlar açarak değil, geri dönüşlerde yeni pozisyonlar açarak hacimleri artırmak için düzeltme yapmak yeterlidir.
Neredeyse bir kazan-kazan taktiği (eğilim yürürlükteyse). Zaten sadece benim tecrübemle değil, aynı zamanda birçok başarılı yatırımcının tecrübesiyle de kanıtlanmıştır. Gereken tek şey psikolojidir.
Ve ekranınızdan görünen tek şey, öncelikle ana trende karşı işlem yaptığınızdır. Pazar Pazartesi günü daha düşük açılırsa, elde ettiğiniz kârın çoğu eriyip gidecek. İkincisi, eğer fiyat aleyhinize (düşüş) ise, o zaman soru şu ki ne için işlem yapıyorsunuz..? Durağınız başabaş bölgesinde ama bu operasyonun amacı ne? Cuma akşamı kapanıştan önce mevcut karınızı sabitlemek yerine, hafta sonu ve hatta bir duraklama ile pozisyondan ayrıldınız.
Sizin durumunuzda, şimdi şöyle bir şey yapmanız gerekiyor:
Diyelim ki Pazartesi günü açılışta Piyasa çok fazla tekme atmayacak ve hemen aşağı inmeyecek. Bu, stopunuzu acilen daha yükseğe çekme şansınızdır, böylece giderse, en azından bir miktar kârı sabitlemiş olursunuz. Büyümeye devam ederse, yine de karınızı koruyun ve stopu sıkın. Hareketi kaçırmamak için onunla birlikte Sell Stop'u yukarı çekin.
Bu pozisyonu hafta sonu için bırakmak gerekli değildi.
İlk olarak, neden durakları açtığınız sorulduğunda ne cevap verdiğiniz net değil, çünkü durakların doğrudan kayıplara ve nadiren karlara giden bir yol olduğunu biliyorsunuz.
İkincisi, nasıl kar edeceğinizi bilmiyorsanız, belki de piyasa sizin değildir? Üçüncüsü, iyi iş için iyi bir komisyoncuya veya bankaya ihtiyacınız var. Bu olmadan, ticaret en başından başarısızlığa mahkumdur.