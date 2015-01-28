Şamdan analizi. Desen kodlaması - sayfa 6
Yazımı bile okudunuz mu, en azından orada ne yazdığını biraz anladınız mı? Öyle değil gibi görünüyor. Affedersiniz.
Pekala, desen henüz önemli değil, yöntem önemli 2 veya 3 bitişik mumu nasıl analiz edebileceğiniz
Temel modellere sahip olarak, hem kodlayabilir hem de hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz (örneğin, düzeltme ve geri alma arasında ayrım yapma koşulunu değiştirdiniz, başka kalıplarınız var).
evet, ilginç olan temel modellerin kodlanmasıdır.
Birkaç yıldır mql ile uğraşmadım, şimdi mql5 çok güçlü bir programlama dili gibi görünüyor, bu yüzden bazı yapıları tartışmak istiyorum, örneğin, operatör yeniden yüklemeyi kullanarak iki modeli karşılaştırabilir miyiz? - Mum kombinasyonlarını aramak için MetaEditor ile yarı insan yarı resmileştirilmiş bir dilde iletişim kurabileceğim bir kod almak istiyorum - ve bu aramayı nerede kullanacağım - Japon mum çubuklarında veya kalıplarda veya kurulumlarda - bu başka bir seviye
while için umut Integer : Umalım ki onun düşüncelerinin gidişatını anlayabilesiniz diye kodda doğsun :)
Link ver aramada bulamadım
Herkese iyi akşamlar. Nasıl yaptığımı açıklamaya çalışacağım:
1. Şamdanı OHLC olarak değil, "soyutlamalar" ile çalıştırdım, yani. üst gölge, alt gölge, gövde. Aşağıdaki mum parametrelerini tanımladı:
mum oluşumundan sonra bu parametreleri belirleyen h/z fonksiyonunu çalıştırıyoruz;
2. Dönem için ortalama mum boyutunu dikkate alıyoruz (çok büyük/çok küçük kalıpları filtrelemek için);
3. Daha sonra, kalıbı alırız ve onun yükseliş/düşüş/yassı değişkenlerini tanımlarız (desene bağlı olarak) - gördüğümüz gibi: ilk mum yükseliyor, ikincisi azalıyor, birincinin gövdesi, mumun gövdesinden daha büyük ikincisi, her iki mum da günlük ortalama değerden (veya N puan ) daha az değildir, vb.;
4. Her bir model için doğruluktaki çeşitli varyasyonları tanımlayın (doğruluk 1 - en doğru, 2 - daha az doğru, vb.);
5. Ve tabii ki, hepsi kolay erişim ve görüntüleme için bir ilerleme çubuğunda;
Sonuç olarak, elimizde bir rakam (yukarıda belirtildiği gibi - sayı numaralandırmadan alınmıştır), yön (boğa, düşüş, düz) ve doğruluk (1, 2, 3...) var. Bunun gibi bir şey.
devam etmek için sabırsızlanıyorum
Burada
İki çubuğun göreli konumunu kodlama. 0'dan 69'a kadar kod, toplam 70 seçenek. Boşluk aşağı - kod 0, boşluk yukarı - kod 69.
olağanüstü! evet öyle, ama bence böyle çizmek daha iyi:
teşekkürler, 3 çubuklu bir dizi için aynı kodu yaparsam, tüm geçmiş verileri herhangi bir çubuk dizisinde "kodlayabilirsiniz":
2, 3, (2+2) = 4, (2+3) = 5, (3+3 || 2+2+2) = 6, ......