Yazımı bile okudunuz mu, en azından orada ne yazdığını biraz anladınız mı? Öyle değil gibi görünüyor. Affedersiniz.
Mum kombinasyonu hakkında, istediğiniz gibi istemeyin.
 
Urain : Bunu yapmak için, bir desen kavramını temel tuğlalara ayırmanız gerekir, nelerden oluşur?

Pekala, desen henüz önemli değil, yöntem önemli 2 veya 3 bitişik mumu nasıl analiz edebileceğiniz

Temel modellere sahip olarak, hem kodlayabilir hem de hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz (örneğin, düzeltme ve geri alma arasında ayrım yapma koşulunu değiştirdiniz, başka kalıplarınız var).

evet, ilginç olan temel modellerin kodlanmasıdır.

Birkaç yıldır mql ile uğraşmadım, şimdi mql5 çok güçlü bir programlama dili gibi görünüyor, bu yüzden bazı yapıları tartışmak istiyorum, örneğin, operatör yeniden yüklemeyi kullanarak iki modeli karşılaştırabilir miyiz? - Mum kombinasyonlarını aramak için MetaEditor ile yarı insan yarı resmileştirilmiş bir dilde iletişim kurabileceğim bir kod almak istiyorum - ve bu aramayı nerede kullanacağım - Japon mum çubuklarında veya kalıplarda veya kurulumlarda - bu başka bir seviye

while için umut Integer : Umalım ki onun düşüncelerinin gidişatını anlayabilesiniz diye kodda doğsun :)

 
Catbase, NS SOM'a (Roch gönderildi), kalıpları kodlamaya (temel tuğlaların tanınmasını kodlar, etkileşimleri kalıbı kodlayacaktır) ve SOM'da tanımaya sahiptir.
 
Urain : NS SOM var (Roch yayınladı)
Link ver aramada bulamadım
 
Link ver aramada bulamadım
Maalesef kedi veritabanında yok, bu makale https://www.mql5.com/en/articles/283 koduylaydı.
Herkese iyi akşamlar. Nasıl yaptığımı açıklamaya çalışacağım:

1. Şamdanı OHLC olarak değil, "soyutlamalar" ile çalıştırdım, yani. üst gölge, alt gölge, gövde. Aşağıdaki mum parametrelerini tanımladı:

 struct DATA_CDL                                 // Структура хранения данных о свече 
        {                                       // ups - в.тень, dns - н.тень, bd - тело
         double cdl_max;                         // Максимум свечи/верхней тени
         int ups_diap;                           // Размер верхней тени, п
         double bd_max;                         // Максимум тела/минимум верхней тени
         int bd_diap;                           // Размер тела, п
         double bd_min;                         // Минимум тела/максимум нижней тени
         int dns_diap;                           // Размер нижней тени, п
         double cdl_min;                         // Минимум свечи/нижней тени
         int cdl_size;                           // Размер свечи, п
         int type;                               // Тип тела свечи (0-восходящая, 1-нисход, 2-доджи)
         datetime time;                         // Время формирования свечи
        };

mum oluşumundan sonra bu parametreleri belirleyen h/z fonksiyonunu çalıştırıyoruz;

2. Dönem için ortalama mum boyutunu dikkate alıyoruz (çok büyük/çok küçük kalıpları filtrelemek için);

3. Daha sonra, kalıbı alırız ve onun yükseliş/düşüş/yassı değişkenlerini tanımlarız (desene bağlı olarak) - gördüğümüz gibi: ilk mum yükseliyor, ikincisi azalıyor, birincinin gövdesi, mumun gövdesinden daha büyük ikincisi, her iki mum da günlük ortalama değerden (veya N puan ) daha az değildir, vb.;

4. Her bir model için doğruluktaki çeşitli varyasyonları tanımlayın (doğruluk 1 - en doğru, 2 - daha az doğru, vb.);

5. Ve tabii ki, hepsi kolay erişim ve görüntüleme için bir ilerleme çubuğunda;

Sonuç olarak, elimizde bir rakam (yukarıda belirtildiği gibi - sayı numaralandırmadan alınmıştır), yön (boğa, düşüş, düz) ve doğruluk (1, 2, 3...) var. Bunun gibi bir şey.

 
Tapochun :

Herkese iyi akşamlar. Nasıl yaptığımı açıklamaya çalışacağım.

1. Mumu OHLC olarak değil, "soyutlamalar" ile çalışacak şekilde hayal ettim, yani. üst gölge, alt gölge, gövde. Aşağıdaki mum parametrelerini tanımladı:

devam etmeyi dört gözle bekliyorum
Vinin :
devam etmek için sabırsızlanıyorum
Evet, ekle'ye tıklamak için çok erken ...)
 

Burada

İki çubuğun göreli konumunu kodlama. 0'dan 69'a kadar kod, toplam 70 seçenek. Boşluk aşağı - kod 0, boşluk yukarı - kod 69.

Integer :

Burada

İki çubuğun göreli konumunu kodlama. 0'dan 69'a kadar kod, toplam 70 seçenek. Boşluk aşağı - kod 0, boşluk yukarı - kod 69.

olağanüstü! evet öyle, ama bence böyle çizmek daha iyi:

teşekkürler, 3 çubuklu bir dizi için aynı kodu yaparsam, tüm geçmiş verileri herhangi bir çubuk dizisinde "kodlayabilirsiniz":

2, 3, (2+2) = 4, (2+3) = 5, (3+3 || 2+2+2) = 6, ......

1234567
